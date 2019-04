Le bénéfice net de Visana en recul en 2018

L'assureur maladie et accidents Visana a dégagé un bénéfice net de 181,1 millions de francs en 2018, en recul de 7,7% sur un an. La baisse est due à des revenus financiers inférieurs, mais le cœur de métier s'est révélé nettement plus favorable qu'en 2017.

Le résultat issu des activités d'assurances a bondi de 28% à 162,1 millions, a annoncé mardi le groupe bernois. Cette somme se répartit entre un gain de 84,5 millions pour le secteur régi par la loi sur l'assurance maladie (77,5 millions en 2017) et de 77,6 millions (49,6) pour ce qui ressort de l'assurance accidents et du secteur non-vie. Le résultat dans le domaine de l'assurance complémentaire s'est étoffé d'environ un quart à 112 millions de francs.

Le groupe a profité en particulier de coûts de prestations nettement moins élevés et d'une compensation des risques plus favorable.

Hausse de 200 millions de francs

Les primes d'assurances ont augmenté de 200 millions à 3,5 milliards de francs. En revanche, le résultat des placements en capitaux a chuté à 49,6 millions, de 84,1 millions, dans le sillage des turbulences boursières.

Le groupe se réjouit par ailleurs d'avoir étoffé de 3,5% sa clientèle dans l'assurance privée (assurance de base et complémentaire), à 855'000 assurés au 1er janvier 2019. Le nombre de résiliations est demeuré bas. La clientèle entreprises s'est étoffée d'un quart environ à 16'000 assurés. (ats/nxp)