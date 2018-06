«Le Matin» papier disparaît après 125 ans

Réaction: «Croque-mort»

Syndicats Tamedia se comporte comme le «croque-mort» de la diversité de la presse en Suisse romande.



Solution Impressum et syndicom demandent à l'éditeur de chercher une solution pour le maintien du journal.



Procédure Une procédure est en cours depuis le 28 mars devant l'Office de conciliation vaudois, rappellent les syndicats. Elle interdit en principe toute mesure contraignante tant de la part des employeurs que des employés.



Appel à un soutien public. Le think tank Nouvelle Presse et l'association Fijou, deux associations créées en 2017 pour réfléchir au renouveau de la presse, regrettent la disparition du journal papier Le Matin.