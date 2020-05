Le Club Med résiste à la déprime du marché suisse

La crise du coronavirus provoque des inquiétudes dans quasiment tous les secteurs de l’économie helvétique. Du fait d’activités interdites et de frontières fermées, pour des raisons de sécurité sanitaire, les voyagistes et les professionnels du tourisme se révèlent particulièrement affectés. Fabio Calo, directeur général de Club Med Suisse, résiste pourtant à la déprime du moment.

Déprime du marché suisse? Non le mot n’est pas trop fort. Selon un sondage de la Fédération suisse du tourisme, dévoilé vendredi dernier, plus d’un cinquième des 3500 entreprises consultées entre les 20 et 23 avril estiment courir des risques de faillite élevés. Les hôteliers prévoient en outre que moins d’un quart des lits ne seront occupés en juillet et août. C’est-à-dire largement en dessous du seuil permettant d’atteindre un minimum de profitabilité. «Les formes et les dimensions de l’impact de la crise en cours ne peuvent pas encore être définies. Nul doute, cependant, elles seront dramatiques», nous confiait le mois dernier Markus Berger, porte-parole de Suisse Tourisme. Les spécialistes de la branche estiment, en plus, que même un automne et un hiver exceptionnellement bons ne suffiraient pas pour compenser les manques à gagner des mois précédents.

Le directeur général de Club Med Suisse admet certes que son entreprise n’échappera pas non plus à d’importants reculs de chiffres d’affaires cette année, sur le marché helvétique : «Mais nous devrions y voir repartir les ventes au second semestre. Nous espérons en effet pouvoir proposer ces prochains mois des destinations de rêve, en respectant toutes les mesures sanitaires appropriées. L’an prochain, nous devrions en outre tirer profit de notre capacité reconnue de gérer une crise.»

Fabio Calo ne cache pas que quelques-uns de ses principaux atouts se concentrent actuellement en France. Dans les Alpes ou sur le pourtour méditerranéen. Le suspense se prolonge toutefois à propos du calendrier de l’assouplissement des règles de sécurité sanitaire, dans l’Hexagone. La semaine dernière, devant l’Assemblée nationale, le chef du gouvernement Edouard Philippe a annoncé que toutes les décisions relatives aux vacances d'été ne seraient dévoilées que le 2 juin, au plus tôt. Contexte ennuyeux pour Club Med Suisse. Son offre ne se limite en effet plus qu’à un site unique sur le territoire helvétique : le village «Saint-Moritz Roi Soleil».

Larguer les amarres

Au terme de la pandémie de coronavirus, une fois les frontières rouvertes et avec la reprise du transport aérien, la population suisse continuera néanmoins de démontrer son goût très prononcé du voyage. L’Office fédéral de la statistique indique ainsi que plus de 90% de la population du pays s’est offert ce plaisir en 2018 et près des deux tiers de ces déplacements étaient voués aux vacances et à la détente. Du coup, après presque trois mois de confinement, les Suisses se montrent déjà pressés de larguer les amarres.

Le voyagiste américain Overseas Leisure Group, actif dans 34 pays, le confirmait lundi avec une étude effectuée en Suisse, du 24 au 28 avril. Et aux résultats éloquents ! Près des trois quarts des personnes interrogées déclarent élaborer actuellement des projets de voyage pour leurs prochaines vacances. La patience trouve peu de place dans leurs réflexions. Près de la moitié des voyageurs consultés prévoient un départ déjà cet été. Le goût de la proximité ne domine que légèrement, avec près de 57% de préférence pour les destinations européennes. Les Suisses attendent en outre clairement que la vie reprenne sur les aéroports du pays : plus de 60% d’entre eux comptent effectuer leur prochain voyage en avion.

Un des plus grands voyagistes du pays, Hotelplan, ne prends pas de risque pour autant. «Nous avons décidé de prolonger la suspension de notre programme de voyage hors de Suisse, jusqu’à fin du mois. Il semble que la plupart des hôtels à l’étranger n’ouvriront pas avant début juin. Les vacances en Méditerranée ou les voyages long-courriers ne sont donc pas encore envisageables», estime Daniel Bühlmann, directeur des opérations d’Hotelplan, filiale de la Fédération des coopératives Migros.