Laissé pour mort en janvier, le bitcoin sort vivant de son coma

Le bitcoin pointait aux abonnés absents depuis janvier. Son cours se traînait alors aux alentours de 3500 dollars, après avoir culminé à près de 20 000 dollars en décembre 2017. Les motifs d’inquiétudes ne manquaient pas: arnaques à répétition, doutes des investisseurs, jeunes crypto pousses peinant à se financer. Un parfum morbide de bulle financière régnait au pays des ripple, litecoin et autres stellar.

Mais l’ambiance a changé. La valeur du bitcoin a explosé de presque 70% depuis le début de mai. Ce dernier s’échange désormais à plus de 8800 dollars. Tout le secteur en profite. La valeur de l’ethereum, numéro deux du domaine, a aussi fortement progressé.

Pour quelles raisons? Les facteurs géopolitiques font le jeu des cryptodevises. De l’Iran au Venezuela, les tensions qui se cristallisent avec les États-Unis nécessitent de trouver des moyens de paiement permettant d’échapper aux contrôles des capitaux imposés sur le dollar. «Il n’est pas impossible que le bitcoin, avec son fort taux de pénétration et son système ouvert, puisse être utilisé à cet effet», observe Adrien Treccani, patron de Metaco à Lausanne.

Ce n’est pas l’unique raison. Malgré le krach survenu l’année dernière, d’importants acteurs financiers et technologiques investissent dans le secteur. «Les annonces faites par JP Morgan et par Facebook du lancement prochain de leur propre cryptomonnaie sont très positives», confie Ludovic Thomas, directeur exécutif d’Alpine Mining à Gondo (VS).

Adrien Treccani enfonce le clou: «D’importants établissements bancaires ont également des projets tangibles en Suisse, notamment en matière de stockage de cryptomonnaies.» En vérité, il s’agit de poser la première brique pour attirer les «vrais» investisseurs dans le secteur, les institutionnels. Et non plus seulement les spéculateurs à la petite semaine. «Les investissements de gros hedge funds et de VCs ont été massifs dans les cryptomonnaies et les sociétés actives dans la blockchain depuis six mois», relève Adrien Treccani. Du commerce du pétrole aux back-offices bancaires, les applications reposant sur les technologies blockchain permettent de simplifier le traitement des opérations.

Le phénomène pourrait s’amplifier. Selon le journal «Les Échos», une enquête menée par Greenwich associates auprès de 441 professionnels de l’investissement montre qu’un financier sur deux envisage «d’investir directement sur les devises 2.0 ou dans des fonds» dans les cinq prochaines années. Bref, les fonds de pensions sont dans les starting-blocks.

À terme, l’idée est de créer un marché financier où tout un chacun pourra investir, que ce soit dans l’art, les entreprises ou dans l’immobilier, au travers de crypto-actifs. «Pour acheter par exemple un millionième d’un immeuble à Genève», illustre-t-il.

Autre élément positif, les paiements en cryptomonnaie gagnent du terrain. «Preuve que le marché devient matures, certaines grandes enseignes, telles Whole Foods, Starbucks ou encore AT&T dans les télécommunications, commencent à accepter les règlements en bitcoin», souligne Ludovic Thomas.

En Suisse, ça frétille également. «Vous pouvez payer votre séjour à l’hôtel Dolder à Zurich ou acheter une voiture de luxe chez Auto Kessel à Zoug avec des bitcoins», illustre Roger Darin, community manager de l’Association suisse du bitcoin.

Une denrée rare

Au-delà, sa relative rareté offre du soutien à court terme. Son nombre total ne pourra jamais dépasser 21 millions d’unités. On en est aujourd’hui à un peu plus de 17 millions ayant été émis.

Cela étant, la création de nouveaux bitcoins nécessite une puissance de calcul mathématique accrue au fil du temps, ce qui a un coût. «Il faudra deux fois plus de puissance informatique pour produire un bitcoin dans douze mois qu’actuellement», jauge un financier genevois. Il s’agit là d’une arme à double tranchant.

Pourquoi? Le bitcoin pourrait finalement souffrir de la concurrence des nouvelles cryptomonnaies, notamment du projet de Facebook en la matière. «Le code du bitcoin date et n’est plus à la pointe en termes de performance, estime le financier du bout du lac. Facebook a par ailleurs un solide historique, ce qui est sécurisant pour les utilisateurs.» Bref, le bitcoin risque de devenir obsolète face à la concurrence.

De quoi refroidir les ardeurs? Pas forcément. Les attentes sont élevées pour ceux qui voient en lui un or numérique, immunisé contre l’inflation. «Je pense que son cours peut atteindre 100 000 dollars d’ici à douze mois», soutient Adrien Treccani. Un pari fort.

(TDG)