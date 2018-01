La venue de Donald Trump à Davos n’est plus sûre

Donald Trump viendra-t-il à Davos cette semaine? Au deuxième jour de la crise politique à Washington qui a conduit à la fermeture partielle du gouvernement américain, la Maison-Blanche n’est pas en mesure de répondre à cette question. «En ce qui concerne Davos, aussi bien du point de vue du président que de celui du gouvernement, nous abordons [cette question] au jour le jour», a affirmé samedi Mick Mulvaney, le directeur du budget de la Maison-Blanche.

Le 45e président des États-Unis a déjà dû annuler son week-end dans son club de golf en Floride. Il aurait dû y célébrer samedi soir le 1er anniversaire de sa présidence avec des supporters qui avaient payé 100 000 dollars pour assister à son gala. «C’est l’an 1 de ma présidence et les démocrates voulaient me donner un joli cadeau», s’est-il plaint samedi sur Twitter à propos du «shutdown» qui a débuté dans la nuit de vendredi à samedi, après le blocage au Sénat d’un projet de loi finançant le gouvernement pour 30 jours.

Donald Trump doit normalement quitter Washington mercredi pour être présent à Davos jeudi et vendredi. Il devrait notamment être accompagné par le secrétaire d’État Rex Tillerson dans la station grisonne. «Nous sommes conscients que le shutdown actuel du gouvernement puisse avoir un impact sur la participation du président Trump et d’autres membres de la délégation gouvernementale américaine, déclare Fon Mathuros, le porte-parole de la fondation genevoise World Economic Forum (WEF). Nous suivons la situation de près et restons en contact régulier avec nos interlocuteurs au sein du gouvernement américain. Au final, nous espérons toujours que le président et son équipe seront en mesure de rejoindre les 70 chefs d’État et de gouvernement qui participeront à la réunion de cette année.»

Les espoirs du WEF sont étroitement liés à une résolution rapide de la crise budgétaire à Washington. Mais, alors que des centaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans les rues américaines pour protester contre la présidence de Donald Trump, républicains et démocrates ont campé sur leurs positions ce week-end et se sont mutuellement accusés d’être à l’origine du shutdown.

Les conservateurs affirment avoir réussi à faire passer jeudi dernier un projet de loi finançant le gouvernement pour un mois. Les démocrates qui ont bloqué ce texte avec l’aide de quatre élus républicains, vendredi soir au Sénat, rétorquent qu’il ne résolvait aucun des problèmes auxquels le gouvernement américain est confronté depuis des mois.

Les démocrates réclament que l’aide d’urgence aux victimes des ouragans de l’année dernière soit financée. Ils veulent aussi une solution pour les quelque 800 000 jeunes immigrés entrés illégalement aux États-Unis avec leurs parents lorsqu’ils étaient enfants. Barack Obama leur avait accordé des papiers, mais Donald Trump a mis fin au programme en septembre dernier et donné six mois au Congrès pour trouver une solution sous peine que ces jeunes soient renvoyés en masse.

Après avoir indiqué sa volonté d’obtenir un compromis, Donald Trump a rejeté la solution que lui proposaient des sénateurs républicains et démocrates, lors d’une réunion au cours de laquelle il avait accusé les Haïtiens et Africains d’être originaires de pays de «m…».

Chuck Schumer, le leader de la minorité démocrate au Sénat, a comparé samedi les négociations avec Donald Trump à des négociations «avec du Jell-O (ndlr: une marque de gélatine aux États-Unis)». L’entourage de Donald Trump a répondu avec un spot publicitaire accusant samedi les démocrates d’être «complices de tous les meurtres commis par des immigrés illégaux».

La précédente fermeture du gouvernement américain en 2013, provoquée par l’aile droite populiste du parti républicain, avait duré seize jours. À l’époque, Barack Obama avait dû annuler une tournée en Asie et faire face aux critiques de Donald Trump, l’accusant d’être responsable de la situation.

Maintenant, l’issue de l’impasse politique à Washington dépendra du prix que les deux partis sont prêts à payer à l’approche des élections législatives de novembre. Une majorité d’Américains blâme pour l’instant Donald Trump et les républicains pour le shutdown. La situation pourrait toutefois évoluer. Alors que des sénateurs modérés des deux partis cherchent une sortie de crise, Mitch McConnell teste la détermination démocrate. Il a programmé un nouveau vote sur une résolution budgétaire ce lundi. (TDG)