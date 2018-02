La semaine des 28 heures d’IG Metall défie la Suisse

Le vertueux modèle allemand a toujours inspiré les milieux économiques helvétiques. Ce qui se passe en ce moment outre-Rhin est donc loin de les laisser insensibles. «Il est évident que les gains de productivité que permettent déjà la robotisation et la numérisation de l’économie vont conduire à une baisse du temps de travail, reconnaît ainsi Stéphane Garelli, professeur à l’IMD de Lausanne, à la RTS. Mais il faut que cela se produise progressivement et non brutalement comme d’aucuns le demandent.» Malgré ces réticences, une lance est brisée. Car lundi, au Baden-Wurtemberg voisin, s’est dessiné un compromis historique entre le patronat et le syndicat de la métallurgie IG Metall, qui défend 3,9 millions de salariés.

De grosses concessions

Après trois jours de grève non-stop – qui pourrait coûter 1 milliard d’euros notamment à l’industrie automobile –, l’association patronale Gesamtmetall et le syndicat se sont mis d’accord sur deux choses: une hausse de salaires de 6,8% répartie sur vingt-sept mois, et la semaine de 28 heures durant deux ans, payée intégralement, pour les salariés qui en font la demande, soit pour élever un enfant ou s’occuper d’un proche, soit pour souffler, tout simplement. Le compromis vers lequel s’acheminent les partenaires sociaux repose juste sur le fait que chaque personne réduisant momentanément ses horaires hebdomadaires soit remplacée par une autre personne, qui acceptera de passer des 35 heures usuelles à 40 heures, payées plus, bien évidemment.

Cet accord serait ainsi un signal fort pour la Suisse, qui craint plus que tout une perte de compétitivité internationale. L’Allemagne est en effet, comme nous, un pays fortement exportateur. Mais si notre grand voisin est en passe de renchérir le coût horaire de ses citoyens, pourquoi pas nous? Cette flexibilité nouvelle, gagnée outre-Rhin, pourrait ainsi fortement booster les négociations qui se déroulent en ce moment entre les partenaires sociaux helvétiques. «La reprise doit profiter aux salariés», affirme ainsi Daniel Lampart, chef économiste de l’Union syndicale suisse lors de la conférence de presse annuelle du syndicat. L’USS exige que «la semaine de 40 heures (ndlr: contre 45 heures actuellement) devienne la valeur de référence à appliquer immédiatement.» Et pour cause. La crise financière, puis celle du franc fort, a augmenté la pression sur les salariés, notamment par l’allongement du temps de travail. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), une personne à plein temps travaille aujourd’hui presque une demi-semaine de plus qu’en 2013.

La politique s’en mêle

C’est particulièrement vrai dans le secteur des transports et de l’entreposage (+33 heures en quatre ans), la banque et l’assurance (+ 29 heures), les services à la personne (+35 heures) ou l’information et la communication (+28 heures), sans augmentation ou presque des salaires réels. «Cette hausse, déclare encore Daniel Lampart, va complètement dans la mauvaise direction. Ainsi, depuis plus de cent ans, les salariés ont profité des gains de productivité sous la forme de hausses de salaire, mais aussi de leur temps de travail.» Or, cette belle mécanique s’est totalement grippée depuis les années 90, où les écarts salariaux n’ont cessé de se creuser, alors que la productivité par employé a grimpé de 15,5% entre 1995 et 2015.

Le débat est donc lancé, qui se déroule actuellement derrière des portes fermées, autour des tables de négociations pour établir les conventions collectives de travail 2018. Le syndicat Unia force ainsi le ton, dans l’industrie, mais aussi dans les services. Il a de quoi. Il est le seul à avoir obtenu une réduction du temps de travail dans la construction, en décrochant notamment une retraite pleine à 60 ans . Certes, du côté patronal, l’affaire est loin d’être gagnée.