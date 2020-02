La pauvreté augmente toujours au Royaume-Uni

La pauvreté touche 14 millions de personnes au Royaume-Uni. Elle augmente chez les travailleurs, les enfants et les retraités, relève une étude publiée vendredi. Ce constat de la fondation Joseph Rowntree tranche avec les chiffres officiels qui font état d'un taux de chômage sous les 4%, au plus bas en 45 ans malgré le ralentissement de l'activité économique sur fond de Brexit.

It’s fundamentally wrong that nearly half of people pulled into #ukpoverty live in a household where someone is disabled.



Our state of the nation report out tomorrow has been previewed with @Frankie_Mack on #BBCNewsSix.https://t.co/y7uaXytoDf pic.twitter.com/EBS9tT6S4c