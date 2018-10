La mort de Khashoggi plane sur le sommet de Riyad

«Un crime haineux!» C’est en ces termes que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, a présenté mercredi la mort de Jamal Khashoggi, lors d’une allocution à la deuxième Future Investment Initiative (FII), à Riyad: «Ceux qui sont derrière ce crime devront rendre des comptes et, à la fin, la justice prévaudra.»

Le deuil du chroniqueur du «Washington Post», ex-conseiller du prince saoudien Tourki ben Fayçal (chef des services secrets du royaume pendant vingt-quatre ans), a donc marqué de tout son poids la FII de cette année. La dimension des horreurs suspectées et les nombreux désistements à cet événement n’ont cependant guère nui à ce grand raout financier international se terminant ce jeudi.

Premier bilan: pour plus de 50 milliards de dollars (presque autant en francs) de contrats ont déjà été signés à Riyad, notamment dans les domaines des carburants, du gaz et des transports, selon les autorités saoudiennes.

À cela s’ajouterait un accord avec le groupe technologique allemand Siemens. Il porterait sur la construction d’une centrale électrique, devisée à près de 20 milliards de dollars. La signature de cet énorme contrat n’aurait été que reportée, selon l’agence d’information américaine Bloomberg, du fait de l’absence à Riyad de Joe Kaeser, président du directoire de Siemens. Celle-ci s’ajoutant à beaucoup d’autres.

L’une d’entre elles a marqué les esprits, autant en Suisse que dans le reste du monde. Conseiller mandaté par les organisateurs, donc membre de l’advisory board, et président du directoire de Credit Suisse, Tidjane Thiam a préféré ne pas honorer son engagement à Riyad.

Le directeur général de JP Morgan, James Dimon, le patron du deuxième constructeur automobile américain, Bill Ford, celui d’Uber, Dara Khosrowshahi, et le fondateur de Virgin, Richard Branson, ont eux aussi renoncé à être présents. Sans oublier la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde.

Ces absences auraient particulièrement stimulé les contacts et les échanges avec des entreprises russes et d’Extrême-Orient, selon Riyad. À l’instar du constructeur automobile sud-coréen Hyundai Group. Parmi les Occidentaux, la présence de Patrick Pouyanné, président des directoire et conseil d’administration du groupe pétrolier français Total, n’a pas manqué de retenir l’attention.

«C’est dans les moments difficiles que vous renforcez vraiment le partenariat», a déclaré le patron de Total à l’intention du ministre saoudien de l’Énergie, Khaled al-Faleh. Celui-ci n’a pas manqué d’apprécier l’hommage. (TDG)