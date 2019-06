La majorité des Suisses se méfie des ondes de la 5G

Au vu des dizaines de pétitions, oppositions aux antennes, manifestations et autres protestations, on aurait pu s’attendre à une opposition plus marquée. Il n’empêche que la 5G est toujours accueillie avec froideur. Selon un sondage Tamedia, réalisé sur les sites des journaux de l’éditeur, 54% des personnes interrogées ont répondu non à la question «Soutenez-vous le rehaussement des valeurs limites de radioprotection, afin que les opérateurs de téléphonie mobile puissent plus rapidement mettre en place la technologie 5G?»

Aujourd’hui, la 5G est testée sur une centaine de sites répartis dans l’ensemble de la Suisse par les opérateurs Swisscom et Sunrise. À terme, pour un véritable lancement de la puissante 5G, la construction de 15 000 antennes supplémentaires – déjà approuvées par la Confédération – sera nécessaire. En sus, et c’est ce que les opérateurs projettent de demander, il faudrait également d’abaisser les valeurs limites de radioprotection, nettement plus sévères en Suisse que dans le reste de l’Europe.

La décision revient à l’Office fédéral de l’environnement mais devra d’abord affronter les nombreuses oppositions politiques sur le sujet. Une fois n’est pas coutume, les partisans des Verts et de l’UDC sont ceux qui se rejoignent le plus sur la question, avec un vote de défiance contre la nouvelle technologie de respectivement 70% et 62%. Les électeurs des Verts suivent ainsi la ligne directrice du Parti écologiste, qui milite contre l’introduction de la 5G par crainte de ses impacts sur la santé et l’environnement. L’UDC, qui a pourtant inscrit dans son programme 2019-2023 la nécessité d’un engagement en faveur de la 5G afin d’assurer la compétitivité de la Suisse, semble ainsi en porte-à-faux avec une partie de sa base.

