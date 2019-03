La low cost WOW Air annule tous ses vols

Des milliers de passagers vont être impactés par la décision de la compagnie aérienne islandaise WOW Air, d'annuler tous ses vols.

«WOW Air a cessé ses opérations. Tous les vols WOW Air sont annulés. Les passagers concernés doivent vérifier les vols disponibles avec d'autres compagnies aériennes», indique un communiqué.

WOW Air, qui transporte plus d'un tiers des voyageurs en Islande, n'avait plus aucun investisseur pour espérer un redressement depuis que sa compatriote Icelandair s'était retirée des négociations en vue d'une reprise.

Dans la foulée, la compagnie low cost avait annoncé des discussions avec ses créanciers afin de trouver un accord global de restructuration volontaire - dont un accord de conversion de la dette actuelle en capital.

Compagnie fondée en 2011

Lundi, ses créanciers avaient approuvé la conversion de leurs obligations en capital à hauteur de 49% de la dette de la compagnie.

