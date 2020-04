La livraison à domicile devient gratuite pour les plus vulnérables

Les grandes enseignes de distribution proposent pour la durée de la crise du coronavirus une nouvelle possibilité d’aide au voisinage. Les personnes des groupes à risques peuvent se faire livrer gratuitement à domicile des denrées alimentaires et des marchandises de première nécessité.

Pour cela, Migros s’est associée avec Pro Senectute et remet au goût du jour son service de livraison Amigos. Pour y participer, toutes les personnes intéressées peuvent s’enregistrer en tant que bénévole sur l’application, disponible sur l’App Store et le Play Store. Pour passer commande, les bénéficiaires doivent se rendre sur le site internet d’Amigos et s’y inscrire.

Cette nouvelle aide au voisinage a d’abord été lancée la semaine passée sur le territoire de la coopérative Migros Aare. Au vu du succès rencontré (13'000 bénévoles inscrits et plus de 3400 livraisons effectuées en quelques jours), l’opération est désormais étendue à l’ensemble du territoire.

Alain Huber, directeur de Pro Senectute Suisse, salue l’initiative : «Cette action complète de manière idéale les prestations d’aides existantes, qui seront encore plus sollicitées dans les jours à venir pour soutenir les groupes à risques».

De son côté, la Coop s’est associée avec la Croix-Rouge suisse pour proposer le même type de service. Il concerne pour le moment des villes comme Berne, Olten, Zürich et Lausanne, d’autres suivront petit à petit. Les clients peuvent passer commande par mail ou par téléphone et des bénévoles se chargeront de livrer gratuitement leurs achats le jour ouvrable suivant. Le montant de la commande doit s’élever au moins à vingt francs et le paiement s’effectue sur facture.

Des sportifs y participent

Même son de cloche du côté de la holding genevoise Manor. Partant du constat que «les principaux fournisseurs de produits alimentaires en ligne sont réservés pendant des semaines» et après une phase test de quelques jours, la firme annonce que quelque 500 produits alimentaires commandés en ligne seront livrés gratuitement dans un rayon de 10 kilomètres du point de vente.

À noter que les sportifs, privés de compétition, se mobilisent aussi. Les footballeurs de Berne et les hockeyeurs de Langnau et Bienne participent pleinement à cette vague de solidarité. Du côté romand, les joueurs du Lausanne Hockey Club ont lancé l’opération «Vaccin d’amour», qui consiste, entre autres, à emmener des personnes à risques chez le médecin, à leur téléphoner s’ils se sentent seuls ou encore faire leurs courses.

Un engagement exceptionnel qui démontre l’envergure de la solidarité de la population suisse.