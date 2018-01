La galaxie SGS en route vers les 100'000 employés cette année

La plus grande société genevoise en termes d’effectifs continue de rassembler les laboratoires aux quatre coins du globe, afin d’atteindre l’objectif qu’elle s’est assigné il y a deux ans: accroître son activité d’un milliard de francs supplémentaires d’ici à 2020. Un chemin dont environ le tiers a été parcouru jusque-là, a indiqué hier un de ses responsables, en marge du point annuel de ce groupe de 97 500 employés. Pour la première fois en vingt ans, la présentation s’est faite en l’absence de Jean-Luc de Buman, «visage» du groupe, brutalement décédé en octobre dernier.

«Nous prévoyons une accélération des acquisitions cette année»

Pour Frankie Ng, directeur général chargé de mettre en œuvre cette expansion depuis son arrivée en janvier 2015, il s’agit de mettre les bouchées doubles. L’an dernier, le conglomérat – ou plutôt la galaxie – a dépensé 35 millions de francs pour mettre la main sur douze sociétés, cinq fois moins que l’année précédente.

Exemple d’emplette? Govmark, PME new-yorkaise spécialisée dans les tests de résistance au feu, qu’il s’agisse de matériaux de construction ou de pièces aéronautiques. Le laboratoire du centre de Long Island amène 30 personnes dans la SGS, qui s’ajoutent aux 400 employés venus des autres sociétés absorbées en 2017 par le groupe. Le gros des troupes supplémentaires – près de 4000 collaborateurs en un an – a cependant été recruté. À noter que 280 personnes travaillent au quartier général de l’ancienne Société Générale de Surveillance.

«L’année en cours sera une étape décisive»

«Nous prévoyons une accélération des acquisitions cette année, ce sera l’un de nos objectifs clefs», assure Frankie Ng. Les milieux financiers l’attendent au tournant: ils ont fait dévisser la valeur des titres du groupe de plus de 3% mardi sur la Bourse de Zurich. «L’année en cours sera une étape décisive sur le chemin [des objectifs fixés pour] 2020», prévient ainsi Jean-Philippe Bertschy, analyste suivant le groupe genevois pour les clients de la banque Vontobel.

La machine est en marche. Depuis le 31 décembre, deux rachats ont été annoncés. L’un permettra de «mettre un pied sur le marché alimentaire américain – le plus important au monde», explique le patron d’un groupe dont près du tiers du capital est partagé entre Bruxelles Lambert – société de participation liée aux magnats Frère et Desmarais – et le milliardaire allemand installé en Suisse August von Finck. Ces derniers ont tout lieu d’être satisfaits. Plus de 660 millions de profits ont été engrangés en 2017 – soit 13% de plus en un an – et la part qui leur sera reversée sous forme de dividendes devrait être augmentée. (TDG)