La finance mondiale perd son sang-froid face au virus

La finance mondiale a connu un lundi noir lié au coronavirus le jour où le foyer de l’épidémie, la province du Hubei, confirmait un reflux de la contagion. Mais les investisseurs n’en sont plus à s’inquiéter de la situation en Chine. Et dès ce lundi matin, le rouge des écrans boursiers reflétait l’ampleur mondiale de la panique.

À Zurich, la Bourse est rapidement partie en plongée pour finir hier soir près de 6% sous son niveau de vendredi, journée durant laquelle elle avait déjà perdu 5%. De Paris à Londres en passant par Francfort et bien sûr Milan, les marchés ont connu des baisses avoisinant les 8%. Un affolement inconnu depuis la crise financière de 2008. Et qui a même contraint, à Wall Street, les autorités à interrompre durant un quart d’heure les ventes compulsives, histoire que les «robotraders» retrouvent leurs esprits. Ce qui n’empêchait pas le premier marché boursier au monde de perdre plus de 7% en milieu de séance.

Et que dire du pétrole qui a vu disparaître près du… tiers de sa valeur en quelques heures, du jamais vu depuis la guerre du Golfe. La major BP a vu partir en fumée 20% de sa valeur, tandis que les piliers américains du pétrole de schiste étaient laminés.

La peur de l’inconnu

Soudain, le sentiment de plonger dans l’inconnu fait perdre leur sang-froid aux milieux financiers, jusque-là convaincus d’être au fait de la situation. Mais informés de quoi? Contrairement à la grande crise de 2008, leur maîtrise des rouages du système financier et monétaire n’est pas d’un grand secours. «Personne sur les marchés ne peut dire si la menace va durer jusqu’au printemps ou plusieurs années, face à une problématique de santé publique que personne ne maîtrise», témoigne John Plassard, spécialiste en investissements de la banque Mirabaud.

Ce qui est tenu pour acquis – ou même supputé – ne l’est plus, insupportable pour les comptables des marchés. Exemple avec le transport aérien, en première ligne (lire ci-dessous). Le 20 février, la «voix» du secteur, la IATA, parle d’un manque à gagner de 29 milliards de dollars. Depuis vendredi, un impact près de quatre fois plus important est évoqué. Exemple avec le secteur hôtelier helvétique, qui dit soudain s’attendre à un demi-milliard de recettes en moins cette année. Exemple avec le pétrole. L’Agence internationale de l’énergie s’attend à un recul des besoins mondiaux cette année – du jamais vu depuis 2009.

Shanghai Disneyland peut bien rouvrir ses portes, il y a maintenant 15 millions de personnes en quarantaine en Lombardie. Surtout, les cas recensés aux États-Unis – plus de 550 – vont mécaniquement connaître une envolée, avec la multiplication des dépistages. «Si une panique similaire à l’Europe s’empare de l’Amérique, la confiance des consommateurs sera paralysée, soit les sept dixièmes de l’activité… Sans parler des conséquences sur les élections», souffle John Plassard. L’affolement n’est pas si loin, après la mise en quarantaine volontaire du sénateur texan Ted Cruz, de retour d’un meeting conservateur auquel ont participé le président Trump et le vice-président Pence.

Décélération forcée

Lundi à Genève, l’agence onusienne pour le commerce et le développement agitait déjà la perspective d’une récession au niveau planétaire. «Le choc du virus Covid-19 va forcer la croissance de l’activité mondiale à décélérer sous les 2,5% par an, seuil au-dessous duquel on estime que l’économie mondiale est en récession», a rappelé hier Richard Kozul-Wright, directeur des questions de mondialisation et de stratégie de développement au sein de la Cnuced.

Avant l’épidémie, les grandes institutions ne tablaient déjà que sur une progression de l’activité économique internationale limitée à 2,7% en 2020. À présent, la Cnuced prévoit une croissance sous les 2%, soit un manque à gagner de plus de 1000 milliards de dollars, l’équivalent du PIB d’un pays comme les Pays-Bas. L’Europe est «pratiquement assurée de basculer en récession», prévient Richard Kozul-Wright.

«Personne n’a vu cette crise venir de Chine centrale; mais elle reflète, en arrière-plan, une décennie de fragilité financière, de dettes, de désillusions, de dérégulation», a prévenu ce dernier hier à Genève. Il n’exclut plus qu’un effondrement des marchés financiers ne mette un terme à tout le cycle de croissance des dernières années.

Nouvelle crise historique pour l’aviation

Les compagnies d’aviation endurent une crise historique. Notamment en Europe, en Extrême-Orient et en Australie. L’Association du transport aérien international (IATA, dont les 292 membres effectuent 94% des opérations internationales) prévoit jusqu’à 113 milliards de dollars (presque autant en francs) de pertes de chiffre d’affaires cette année. Soit une chute de près d’un cinquième des recettes «passagers». Un nouveau record après celui datant de la crise financière de l’automne 2008 ou celui provoqué par quatre attentats suicides perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001.

Une chose est sûre: l’Europe occidentale sera touchée de plein fouet. La IATA retient ainsi parmi ses probabilités une baisse de près d’un quart du nombre de passagers transportés, en tout, dans seulement dix États du Vieux-Continent: la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, la France, l’Autriche, l’Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège. Il en résulterait en tout un manque à gagner de plus de 37 milliards aux compagnies aériennes de ces pays. À titre de comparaison, les transporteurs aériens états-uniens et canadiens ne devraient en moyenne se préparer qu’à un recul de 10% des taux d’occupation de leurs cabines.

Dans ce contexte, Swiss ne sera évidemment pas épargnée. «Nous prévoyons jusqu’à 50% de réduction de nos capacités en mars et en avril. Cette mesure vise à restreindre les conséquences financières de la chute de la demande», indique Meike Fuhlrott, porte-parole de la compagnie helvétique. Petit exploit dans la gestion de sa flotte, Swiss parvient encore à faire l’économie d’appareils maintenus au sol de façon continue. Une seule exception: un de ses Boeing 777-300ER est placé en repos contraint et forcé. La compagnie préfère utiliser actuellement un Airbus A340 de 223 places passagers pour la destination Hong Kong que le long-courrier de fabrication américaine pouvant accueillir jusqu’à 100 voyageurs de plus.

Les principaux acteurs européens du transport aérien se trouvent tous confrontés en ce moment à des difficultés similaires. À commencer par le plus gros, Lufthansa. La maison mère de Swiss vient ainsi de décider de ne plus utiliser, au moins jusqu’en juin, ses quatorze Airbus A380 de 509 places chacun. Signe des temps, parmi les entreprises cotées, les compagnies aériennes apparaissent souvent parmi les plus durement frappées par le coronavirus. Le titre Air France/KLM, par exemple, a atteint son plus bas depuis trois ans jeudi dernier, après un recul de 11% en une seule séance. Celui de Lufthansa a touché son plus bas depuis près de huit ans, lundi après-midi.