La fée Électricité s’immisce sur les stands du Salon de l’auto

Le Salon pratique

Horaires

Le Salon de l’auto est ouvert du 8 au 18 mars, de 10 h à 20 h du lundi au vendredi, et de 9 h à 19 h le week-end.

Tarifs

Le billet d’entrée coûte 16 fr. pour les adultes, et 9 fr. pour les enfants de 6 à 16 ans et les rentiers AVS. Il est possible d’acheter des billets sur Internet (ww.gims.swiss). Dès 16 h, un rabais de 50% est offert sur les billets vendus sur place pour le même jour.

Accès

La ligne de bus 5 relie directement le centre-ville et la gare Cornavin à Palexpo. Elle est renforcée par un service «Bus Express Salon Auto» entre la Place de Neuve et Palexpo, via Bel-Air et la gare Cornavin, pendant les heures d’ouverture du Salon (temps de trajet: 10 minutes depuis Cornavin). En train, il faut descendre à Genève-Aéroport et marcher quelques minutes jusqu’à la Halle 7 de Palexpo. Des trains spéciaux partent de presque toutes les régions de Suisse pendant toute la durée de la manifestation. Il est possible de réserver une place assise pour 5 fr. (www.sbb.ch/gims).

Offres combinées

En achetant son billet d’entrée pour le Salon de l’auto dans les agences TPG de Rive, Cornavin et Bachet-de-Pesay (ou sur les distributeurs automatiques à partir du 8 mars), un trajet aller-retour en transports publics est inclus dans le prix. Un trajet aller-retour en train avec l’offre combinée RailAway donne droit à une réduction de 30% sur le billet d’entrée au tarif adultes et de 20% sur le tarif enfants et retraités.

Parking

Douze parkings sont situés dans un rayon de 5 km autour de Palexpo (prix: 25 fr. par voiture). Suivre les panneaux «P Salon». Des navettes gratuites assurent le transfert.