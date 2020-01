La face cachée de la Lune

Le débat quasi universel sur la réforme des retraites occulte un point pourtant essentiel. S’il est bien sûr important, vital même, de résoudre la question du financement de la prévoyance, étroitement lié comme on sait à l’évolution démographique, on néglige le plus souvent d’en étudier les répercussions sur le marché du travail. De sorte que lorsque paraît la moindre étude sur le sujet, l’étonnement est aussi grand que si l’on venait de découvrir la Lune.

«...sans croissance, comment voulez-vous financer les retraites? »

À preuve le grand cas fait par les médias, à la mi-septembre, d’un bref chapitre du dernier moniteur trimestriel du Credit Suisse, qui annonçait qu’avec la vague de départs en retraite des baby-boomers la Suisse allait manquer de travailleurs.

Ainsi, non seulement le nombre d’actifs risquait d’être trop bas pour financer les retraites, mais l’économie dans son ensemble devrait pâtir d’un manque de travailleurs, et même friser la pénurie dans des secteurs tels que l’agriculture, la santé ou les services sociaux.

Tout cela, on le savait ou on aurait dû le savoir, tant les phénomènes démographiques, lents par nature, sont prévisibles. Mais voilà, le départ à la retraite de l’importante cohorte des personnes nées entre 1946 et 1964 s’accélère en ce moment, à tel point que la détérioration du fameux rapport de dépendance entre actifs et inactifs rend le basculement particulièrement spectaculaire.

Comme le notait le Credit Suisse, le nombre d’arrivées sur le marché du travail, qui jusqu’ici dépassait celui des départs en retraite, l’équilibre tout juste depuis 2016, le rapport entre les deux devant même carrément s’inverser à partir de 2021.

Ce changement massif et rapide est une chose, mais il ne dit pas tout. Outre le déficit de main-d’œuvre, il va se produire, moins remarqué pour l’heure mais cela va venir, un écart béant entre qualifications nouvelles et anciennes.

Car la transition démographique coïncide avec un bouleversement complet des outils et des procédures (l’automation, l’intelligence artificielle, etc.) qui rend certains savoirs, naguère précieux, désormais obsolètes, en même temps qu’il fait émerger des compétences toujours plus et partout recherchées.

Il n’est pas compliqué d’en tirer les conséquences pour le marché du travail: des salaires en forte hausse récompensant les heureux, mais trop rares, détenteurs des nouveaux savoirs, un chômage accru et durable pour les malchanceux titulaires, hélas nombreux, de formations totalement déclassées.

L’urgence est donc du côté des filières de formation, qu’il faut séance tenante adapter aux nouvelles exigences. La tâche n’est pas simple, surtout dans ce pays où les retards prennent d’inquiétantes proportions.

Les scrutateurs internationaux n’en font pas mystère: dans sa dernière étude économique sur la Suisse, l’OCDE par exemple notait que si l’infrastructure numérique est chez nous excellente, le taux de recours aux technologies clés y demeure bas, et la proportion d’adultes maîtrisant les nouveaux savoirs atteint à peine 43%, un taux bien inférieur à la moyenne des pays avancés. Pour remédier à ce déficit de compétences et corriger cet autre travers typiquement helvétique qu’est l’insuffisance de concurrence sur le marché domestique, à défaut de quoi une trop faible productivité continuera de peser sur la croissance, il faudra aussi, conclut l’Organisation, faciliter l’immigration de travailleurs hautement qualifiés y compris en provenance de pays extra-européens. Perspective taboue! Mais sans croissance, comment voulez-vous financer les retraites?