La croissance suisse pourrait plonger de 5% cette année

C’est un véritable coup de massue pour l’économie suisse. Le pays va entrer en récession avec la propagation du coronavirus qui plombe les entreprises. Les premiers chiffres commencent à tomber. «Nous estimons la contraction de la croissance à – 5% pour l’année 2020», détaille Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier.

Froid dans le dos

Les chiffres font froid dans le dos. «Il s’agit de la pire récession depuis la guerre», explique Fabrizio Quirighetti, chef économiste du gérant indépendant Decalia, à Genève. Avec la crise sanitaire, les gens restent chez eux et une bonne partie de l’économie est à l’arrêt. Des grandes compagnies aériennes aux petits indépendants, beaucoup sont touchés.

L’aviation, la restauration, les magasins d’habits, les commerçants, l’hôtellerie, les loisirs, la culture ou encore les agences de voyages sont notamment frappés de plein fouet par la pandémie.

La banque Pictet est globalement sur la même longueur d’onde. «Nous nous attendons à une contraction économique similaire à celle de l’Europe cette année, soit entre – 2 et – 2,5% en termes de PIB, avant une reprise», confie Christophe Donay, responsable de la recherche macroéconomique de la banque Pictet.

Horrible début d’année

Le début d’année s’annonce même catastrophique. «Les deux premiers trimestres pourraient connaître une baisse annualisée de –20% de croissance», souligne Samy Chaar.

Aucun motif d’espoir? Pas forcément. «La contraction sévère, essentiellement concentrée sur la première moitié de 2020, sera fortement compensée par la reprise conséquente attendue lors des deux derniers trimestres de 2020», prévoit Samy Chaar.

Le regain d’optimisme en seconde partie d’année s’explique facilement. Le confinement partiel des populations européennes et américaines constitue un premier pas vers la résolution de la crise sanitaire. En parallèle, les actions massives des gouvernements et des banques centrales pour soutenir l’économie mettent de l’huile dans les rouages. Dernier exemple en date, les pays du G20 vont injecter la bagatelle de quelque 5000 milliards dans l’économie mondiale pour «contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie».

À cet égard, le plan de soutien de la Confédération aux privés et entreprises, d’un peu plus de 40 milliards de francs, permettra d’atténuer les effets de la crise en évitant des faillites. Tout cela est salué par les économistes. «Partant du principe que les mesures de soutien sont massives, nous pensons que le mouvement de reprise se poursuivra en 2021», relève François Savary, stratégiste du gérant Prime Partners.

Les milieux académiques sont sur la même longueur d’onde. «Si les mesures prises parviennent à éviter que le problème ne génère une vague de faillites, l’économie pourra remonter en puissance en 2021», estime Cédric Tille, professeur d’économie à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID). Mais ce dernier ne s’attend pas à une croissance exceptionnelle l’année prochaine, «car les affaires perdues durant la crise ne seront pas rattrapables par la suite pour bien des entreprises».

La partie n’est pas gagnée pour autant. La pandémie devra par ailleurs être rapidement jugulée pour que l’économie redémarre cette année encore. «Les scénarios actuels tablent sur des mesures de confinement qui seraient levées d’ici à quatre semaines en Europe et à fin mai aux États-Unis», explique Fabrizio Quirighetti.

Dans ce cas, les entreprises et les consommateurs retrouveraient progressivement de l’appétit à partir de l’été. «La capacité de consommation et les chaînes de valeur pourraient revenir lentement mais sûrement aux tendances antérieures au choc provoqué par la pandémie du Covid-19», assure Samy Chaar.

Second plan de Berne

La Confédération devra d’autre part probablement remettre la main à la poche. Le paquet de mesures risque de ne pas se révéler suffisant pour contrer les effets du coronavirus sur l’économie. «Je pense qu’il faudra plus, confirme Cédric Tille. Une partie des prêts aux entreprises devrait ainsi être passé par le compte de pertes et profits du pays. «Il conviendrait d’effacer les dettes des sociétés ne pouvant pas rembourser, mais ayant des fondamentaux sains si l’on fait abstraction du manque à gagner durant la crise, pour éviter de les mettre en faillite.»

Le scénario catastrophe? Une seconde vague de pandémie qui frapperait l’Asie et un virus qui reviendrait l’hiver prochain. Dans ce cas dramatique, à moins qu’un vaccin n’ait été trouvé d’ici là, l’environnement récessionniste pourrait se prolonger jusqu’en 2021.

«Une obligation en francs pour combattre l’impact du virus»

La crise s’annonce profonde. La Confédération est intervenue pour aider l’économie, avec un plan de soutien aux entreprises, salariés et indépendants d’un peu plus de 40 milliards de francs. Mais des voix demandent que Berne, qui emprunte à taux négatifs dans les marchés financiers, en fasse davantage. Un montant de 100 milliards de francs a été articulé par deux professeurs d’économie de l’École polytechnique fédérale de Zurich. Le point avec Marie Owens Thomsen, cheffe économiste d’Indosuez Wealth Management.

Le paquet de soutien de Berne sera-t-il suffisant pour juguler les effets du coronavirus sur l’économie?

La Confédération a annoncé un plan de quelque 40 milliards, ce qui représente environ 5,5% du produit intérieur suisse. Par comparaison, les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé des mesures équivalant à 10% de leur PIB respectif. Il se peut aussi que l’Union européenne lance un programme spécifique pour combattre l’impact du virus. Dès lors, le soutien suisse semble à mes yeux limité à ce stade.

Berlin annonce un plan de 800 milliards d’euros. Un exemple pour la Suisse?

L’Allemagne a voté la suspension de son frein à l’endettement. La Suisse devrait suivre cet exemple. Berne devrait aussi émettre une obligation pour lever des fonds pour combattre les effets du virus. Ce serait un signal fort pour la population. La transparence des mesures prises y gagnerait. Les particuliers et les investisseurs institutionnels pourraient y trouver une manière de participer à cet effort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 84 millions d’Américains ont acheté des obligations de guerre, les War Bonds, d’une valeur de 185 milliards de dollars.

Pour vous, la Confédération doit emprunter plus dans les marchés?

Déjà avant la crise du Covid-19, nous pensions que la Suisse devait emprunter davantage, au vu des taux négatifs. L’idée est de mettre l’argent à l’œuvre dans l’économie réelle au travers d’une politique budgétaire expansive. Une stratégie plus prudente que celle d’épargner, et risquer d’être obligé d’emprunter une fois que les taux grimpent. Aujourd’hui, nous en sommes encore plus convaincus. Il est maintenant urgent que la Suisse évolue sur ce point, ne serait-ce dans un premier temps que pendant la période que dure cette crise. N.P. Marie Owens Thomsen Indosuez Wealth Management