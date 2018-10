La croissance freine, mais les cantons romands restent sur de bons rails

Cliquer sur l'infographie pour l'agrandir

Le ciel se voile un peu, mais ce n’est pas bien grave tant l’été a été caniculaire. C’est en résumé le constat tiré de la publication, ce jeudi, de l’enquête du BAK sur le produit intérieur brut (PIB) des cantons suisses. Après avoir atteint un sommet à près de 3% en 2018, l’économie suisse va ralentir à 1,6% l’année prochaine. «La croissance a été extraordinaire cette année, confie Reto Krummenacher, économiste à l’institut BAK Economics. La situation va se normaliser en 2019.» En Romandie, Neuchâtel et Fribourg font la course en tête, alors qu’au plan national Soleure et Bâle se détachent.

Ces chiffres sont alignés avec les attentes d’UBS. «La croissance s’est avérée très robuste en 2018, confirme Philippe G. Müller, économiste responsable pour la Suisse romande au Chief Investment Office d’UBS. À l’inverse de la période allant de 2011 à 2017, où l’économie était essentiellement soutenue par les groupes pharmaceutiques, la plupart des secteurs ont progressé.» De l’horlogerie aux machines en passant par la construction, la Suisse a profité de la bonne tenue de l’économie mondiale.

Le franc suisse se renforce

Les (quelques) nuages qui pointent à l’horizon? Le franc grignotant à nouveau du terrain contre l’euro n’est pas une très bonne chose. «Le franc suisse offrira moins de soutien aux exportateurs», estime l’économiste d’UBS. Au-delà, la croissance ralentit en Europe, là où plus de 50% des exportations du pays se dirigent. «Dans la zone euro, la croissance trimestrielle a été divisée par deux au premier semestre 2018, explique Reto Krummenacher. Les entreprises suisses vont le ressentir avec un certain retard.» Il est également probable que les incertitudes liées au conflit commercial entre la Chine et les États-Unis pèsent sur l’économie mondiale, en freinant notamment les investissements. À cet égard, le Fonds monétaire international vient de réduire de 3,9% à 3,7% ses attentes sur la croissance mondiale pour 2019. Tous ces facteurs sont susceptibles de freiner l’industrie manufacturière suisse.

Mais rien de bien méchant à l’horizon, estime toutefois le BAK. En Suisse romande, Neuchâtel, Fribourg et le Valais vont demeurer sur de bons rails. Le PIB devrait y atteindre respectivement 2,8%, 2,5% et 2% l’année prochaine. Ces cantons tournés vers l’exportation vont continuer de profiter de la conjoncture mondiale en croissance. Les secteurs de l’horlogerie, de la chimie, des machines ou encore des instruments de précision vont rester porteurs. «À Fribourg, nous avons intégré le nouveau site de production de Comet dans nos prévisions», ajoute Reto Krummenacher. Le groupe de haute technologique actif dans le contrôle des matériaux a investi 60 millions de francs pour agrandir son siège de Flamatt (FR). En Valais, Lonza va investir 400 millions à Viège pour étendre son complexe Ibex, centré sur la fabrication de médicaments biotechnologiques.

La pharma soutient Bâle

En Suisse alémanique, Bâle-Ville et Soleure, avec 3,4% et 3,6%, font la course en tête. Le secteur pharmaceutique demeure déterminant pour la cité rhénane. «L’industrie pharma reste portée par les facteurs fondamentaux qui sont le vieillissement de la population et l’émergence d’une classe moyenne dans les pays émergents, qui induisent davantage de demandes pour les médicaments», souligne l’économiste. À Soleure, la nouvelle usine du géant de la biotechnologie Biogen va faire sentir ses effets. Le groupe a investi un milliard dans une nouvelle fabrique de médicaments à Luterbach (SO).

Du côté de Zurich, le recul du PIB est marqué puisqu’il passe de 3,6% à 0,1% de 2018 à 2019. Ce phénomène est lié à une particularité helvétique rendant les résultats volatils. Qu’est-ce donc? Les revenus de licences des fédérations sportives basées dans le pays sont enregistrés en Suisse. La FIFA étant établie à Zurich, la Coupe du monde de football en Russie a dopé la croissance du canton cette année. Un effet qui sera nul l’an prochain, et pèsera sur le PIB par effet de base.

La construction va ralentir à Genève

Pour Genève, les attentes sont légèrement supérieures à la moyenne suisse (1,8%). Au bout du lac, l’horlogerie et le commerce des matières premières vont demeurer des piliers. Le secteur bancaire participe toujours de manière importante au PIB cantonal (12%). Les restructurations liées à la disparition du secret bancaire semblent aujourd’hui digérées. Selon Credit Suisse, le patrimoine international géré en Suisse va passer de 2700 milliards aujourd’hui à près de 3100 milliards d’ici à 2021. Cela profitera aux établissements genevois. «Nous nous attendons à un déclin dans la construction un peu plus marqué que dans les autres cantons en 2019», prévoit toutefois l’économiste du BAK.

Le Canton de Vaud va, lui, ralentir à 1,6% après avoir connu un exercice 2018 exceptionnel (3,5%). Avec la reprise, les affaires ont été solides pour la chimie et la pharma. Les chiffres vont revenir à la normale. Un peu à l’image de la situation zurichoise, les revenus sportifs du CIO provenant des Olympiques d’hiver ont également soutenu le PIB cette année. Ce ne sera plus le cas en 2019.

Les taux ne vont pas remonter dans l’immédiat

Les risques potentiels sur l’économie suisse? Le projet «fiscal 17» devra être adopté pour permettre au pays de rester compétitif à l’international et, partant, réussir à garder les multinationales. La Banque nationale suisse (BNS) va aussi agir avec prudence. «Un relèvement par la BNS sera fonction de ce que décidera la Banque centrale européenne», analyse Philippe G. Müller. Pourquoi? Il faut à tout prix éviter que le franc ne s’envole à nouveau et sape la compétitivité des sociétés qui exportent en Europe. «La BCE ne devrait pas rehausser le loyer de l’argent avant septembre 2019, juge l’économiste d’UBS. La BNS le fera au plus tôt en même temps.» Lui ne prévoit pas que les taux redeviennent positifs avant 2020 dans le pays. Bref, il ne semble pas que l’orage menace à l’horizon.

Le chômage au plus bas

Sur le plan national, l’optimisme reste d’actualité. Malgré les quelques nuages qui pointent à l’horizon, plus de 60% des PME parient sur des exportations en hausse au 4e trimestre de cette année, selon le dernier sondage de Switzerland Global Enterprise (S-GE). Selon le baromètre Adecco, les offres pour les places de travail ont progressé de 6% en l’espace d’un an. L’arc lémanique s’est avéré particulièrement avide de main-d’œuvre. «Au cours du troisième trimestre 2018, les entreprises de la région ont publié 21% d’offres d’emploi en plus que pendant le troisième trimestre de l’année précédente», écrit Adecco. Une embellie qui se lit dans les statistiques sur le chômage.

En Suisse, le taux se trouve à un plancher à 2,4%. L’institut de prévision conjoncturel KOF demeure positif. Ce taux devrait rester aux alentours de 2,5% au cours des deux années à venir. N.P. (TDG)