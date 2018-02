La compagnie Meridiana change de nom en Air Italy

La compagnie aérienne italienne Meridiana, détenue à 49% par Qatar Airways, a annoncé lundi changer de nom en Air Italy dans le cadre d'un plan visant à sa relance à travers l'achat de nouveaux appareils et le lancement de nouveaux vols.

50 aircraft in the next 5 years, 10 mln passengers. Goodbye #Meridiana , here you have #AirItaly pic.twitter.com/fmk5OiSgaK

Nouveaux avions

«Au cours des trois prochaines années, vingt nouveaux Boeing 737 Max 8 arriveront, dont le premier en avril 2018. En outre, à partir du printemps prochain, cinq Airbus A330-200 de Qatar Airways entreront dans la flotte d'Air Italy puis seront remplacés à partir de mai 2019 par des Boeing 787-8 Dreamliner», indique un communiqué de la compagnie aérienne.

Air Italy annonce également le lancement en juin de vols de Milan à New York et Miami et en septembre de Milan à Bangkok, selon la même source.

«Plan ambitieux»

Meridiana, désormais Air Italy, est basée à Olbia en Sardaigne. Elle a souffert ces dernières années de la concurrence des compagnies à bas prix.

Qatar Airways avait racheté 49% des actions en septembre dernier à Alisarda, jusqu'alors unique actionnaire, qui détient désormais 51% du capital.

Le ministre des Transports, Graziano Delrio, a exprimé lundi soir sa «satisfaction», qualifiant le projet d'Air Italy de «plan ambitieux qui donnera plus de force au pays tout entier».

50 new aircrafts, 10 million passengers by 2020 and 50 destinations by the end of this year. #Meridiana thanks to #QatarAirways investments becomes today #AirItaly, a new airline company that will be the pride of #Italy in the world ???????????????? pic.twitter.com/veiwenEaWJ