La chute de Schindler au Japon hante l'affaire Ghosn

Dix jours après l’exfiltration rocambolesque de Carlos Ghosn, l’ex-grand patron de Renault-Nissan – longtemps cité en exemple dans les écoles de «management» – doit s’exprimer pour la première fois devant une centaine de journalistes, ce mercredi à Beyrouth. Alors qu’un mandat d’arrêt a été lancé hier encore par le Parquet de Tokyo à l’encontre de son épouse, celui qui fait l’objet d’une demande d’arrestation par Interpol depuis la semaine dernière devrait notamment démonter les arguments de la justice nipponne.

Ce sera sa première grande intervention depuis son interpellation à sa descente d’avion au Japon, fin 2018. «Je ne serai plus otage d’un système judiciaire japonais truqué dans lequel la culpabilité est présumée; je n’ai pas fui la justice – j’échappe à l’injustice et la persécution politique», avait-il déclaré la semaine dernière à son arrivée dans son refuge libanais.

Schindler coulé au pilori

Ce feuilleton fait resurgir une affaire similaire, en lien avec la Suisse, au centre de laquelle figurait le groupe Schindler. Le 3 juin 2006, dans le quartier de Minato à Tokyo, un adolescent de 16 ans est en train de sortir d’un ascenseur Schindler au douzième étage d’un immeuble avec son vélo lorsque l’engin, toutes portes ouvertes, repart vers le haut, écrasant le collégien. Le directeur de l’antenne locale du fabricant helvétique, un Britannique, rejette au départ toute responsabilité, au motif qu’il n’assure plus l’entretien de l’appareil depuis plus d’un an. Très largement couverte par les médias, l’affaire suscite une vague d’émotion dans la population dépassant celle de l’affaire Ghosn, alors que la politique locale s’en empare.

Schindler, qui employait alors six cents collaborateurs dans l’archipel, se retrouve visée par une campagne de critique sans précédent. «L’attitude affichée dans cette affaire a laissé des traces qui ont fini par avoir raison de l’activité de Schindler dans les ascenseurs au Japon», se souvient Charles Ochsner, avocat à la tête du bureau japonais de l’étude Kellerhals Carrard.

Un lien avec le cas Ghosn

En 2015, l’acquittement des employés poursuivis devait mettre fin à une longue procédure, la justice libérant Schindler de toute charge pénale dans cette affaire. «La leçon a été retenue par bon nombre d’entreprises étrangères, qui ont depuis mis en place des plans de communication de crise, pour permettre à leurs dirigeants de réagir au mieux – et à la japonaise – à de tels événements», relate le premier avocat suisse admis au barreau de Tokyo.

«Mais pas par monsieur Ghosn», souffle celui qui a l’habitude de défendre les citoyens helvétiques ayant maille à partir avec la justice nipponne. «Bien qu’auréolé de l’image du sauveur de Nissan, ce dernier a, dès son arrestation, montré qu’il voulait régler cette histoire comme il gérait les affaires – en menant le combat pour obtenir ce qu’il veut, à tout prix, sans tenir compte des usages locaux, ce qui est pourtant fondamental au Japon... comme ailleurs», poursuit l’avocat. «Cette attitude risque de se retourner contre lui, surtout si les éléments de preuve que les procureurs disent retenir contre lui sont tels qu’il ne peut plus en nier l’évidence», ajoute Charles Ochsner.