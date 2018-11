La bourse au pays de l’or noir

Souvent, pendant des semaines, on ne parle pas du pétrole. Tout le monde s’en fiche et le baril ne fait rien et personne ne s’y intéresse. Et puis à d’autres moments, c’est carrément l’obsession et l’on ne parle que de ça et l’or noir devient le centre du monde,

C’était le cas la semaine dernière et ce n’est pas exclu que ça continue encore un peu.

Et pourtant, début octobre, Il était motivé comme jamais par plusieurs gourous de la finance qui avaient vendu père, mère et labrador pour parier sur la hausse, affichant ouvertement des objectifs « garantis » à 100$ pour le plus timorés, allant jusqu’à 400$ pour les plus atteints psychologiquement.

Comme d’habitude, tant de certitudes ont déclenché l’utilisation quasi-obligatoire de cette bonne vieille phrase utilisée souvent dans le monde de l’investissement : « quand c’est évident, c’est évidemment FAUX ».

Depuis le 3 octobre l’or noir est en chute libre, la semaine dernière il est même entré dans ce que l’on appelle un « bear market » - un marché baissier – symbolisé par une chute de plus de 20% depuis les plus hauts de l’année. Le pétrole a donc perdu 20% depuis 6 semaines et personne ne peut l’expliquer fondamentalement

La bourse n’a rien vu venir. Obnubilée par les élections de mi-mandat. C’est lundi dernier que l’on a soudainement réalisé que le pétrole était au plus mal, déclenchant une nouvelle vague de ventes sur la marchés parce que soudainement, on s’est dit que si le prix du baril baissait, c’est que l’économie ralentissait et qu’on allait probablement rentrer en récession.

Étonnant, puisque trois jours avant, nous paniquions parce les chiffres économiques étaient inflationnistes. Il faut dire qu’avec notre capacité actuelle à ne pas voir plus loin que les prochaines 24 heures et à oublier tout ce qui s’est passé plus loin que les 15 dernières minutes, ce n’est pas simple.

Ce qui est sympa actuellement, c’est que si le baril se casse la figure, le prix à la pompe reste le même et que ça permet aux justiciers aux gilets jaunes de se prendre pour la résistance française l’espace d’un week-end. (TDG)