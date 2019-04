La banque Cramer et son directeur se séparent

Après la banque Edmond de Rothschild il y a un mois, c'est au tour d'un plus petit acteur de la place, la banque Cramer, et de son dirigeant de se séparer. Selon deux sources bancaires, son directeur général – et actionnaire minoritaire – Cédric Anker, est sur le départ. Une information confirmée en fin de semaine par une autre source, en interne cette fois.

Contacté ce matin, l'entourage de Massimo Esposito, qui contrôle la banque avec ses proches et associés – par le biais de la structure de participation cotée Norinvest – n'est pas encore en mesure de commenter l'information. Cédric Anker n'a de son côté pas répondu aux messages laissés à son intention par l'intermédiaire de son secrétariat.

Le départ de ce dirigeant, arrivé il y a dix-huit mois à peine, apparaît comme une surprise. En début d'année encore, l'ancien associé commanditaire de Mirabaud, l'une des banques historiques de la place genevoise, détaillait dans les colonnes du quotidien financier «L'Agefi» la réorganisation drastique qu'il menait à bien: fermeture de la succursale de Lausanne, finalisation de la vente de l'antenne des Bahamas, ouverture d'un bureau à Moscou – à contre-courant du mouvement de retrait des banques de Russie – mais aussi clôture de centaines de petits comptes afin de se focaliser sur sa clientèle la plus fortunée, à même de lui confier entre 5 et 20 millions de francs.

Surtout, ce banquier expérimenté confirmait la volonté de ses co-actionnaires de poursuivre une expansion entamée il y a une décennie. La banque, dont le siège est situé dans le quartier genevois de Champel, a encore rachetée en fin d'année l'un des nombreux cabinets de gestion de fortune tessinois. Et celui qui la dirigeait évoquait, parmi les options envisagées pour 2019, «l'acquisition d'une banque comparable à la nôtre».

Ce départ fait écho à l'annonce à la mi-mars par Edmond de Rothschild, poids lourd de la banque privée genevoise, du départ de son directeur Emmanuel Fievet, marquant le point culminant d’un exode de cadres qui dure depuis des mois.

Collaboration: Sylvain Besson

(TDG)