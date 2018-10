La baisse annoncée est arrivée

La semaine boursière qui vient de s’écouler aura été une de celle que l’on déteste. Ou que l’on adore, c’est selon. Je dis « c’est selon » parce que dans le monde passionnant de la finance, il y a toujours ceux qui pensent que ça ira toujours plus haut et ceux qui pensent que l’on va forcément revoir un krach boursier – comme on l’a vécu en 1929, en 1987, en 2000 et en 2008.

Ceux qui font partie de la seconde catégorie ont généralement peur de rater l’occasion de vendre, terrifiés qu’ils sont de manquer l’unique chance d’une vie de vendre au plus haut et de regarder le capitalisme s’effondrer pendant qu’ils engrangent de l’argent. Cette catégorie d’investisseurs négatifs ou extrêmement prudents - c’est une question d’interprétation – ont donc enfin vécu une semaine de rêve, un peu comme en février.

Des semaines où la plupart des indices se font massacrer à coup de 3% par jour, ça n’arrive pas toutes les semaines et il faut savoir en profiter. Mais attention, même si la semaine dernière était sanglante, ce n’est pas un « krach » - il faut (pour l’instant) s’enlever ça de la tête. Là, nous avons juste pris conscience que les taux montaient.

J’ai presque envie de dire que ça s’est plutôt bien passé. Les marchés européens se sont fait massacrer, l’Italie en tête, les USA s’en sont pris plein les dents comme cela faisait longtemps que ça n’était plus arrivé et pourtant, à la fin, quand la poussière est retombée comme après un duel au pistolet à O.K. Corral, ce fut assez impressionnant de voir Ô combien tout le monde « savait ».

Personnellement cela fait 30 ans que je suis dans ce métier, et pratiquement jamais je n’avais parlé à autant de monde qui était serein dans la baisse tellement ils « l’avaient prévue ». Alors de deux choses l’une ; soit avec les années ont est devenus vachement plus forts en prédictions boursières et les clients vont se gaver avec les performances stratosphériques que l’on va leur faire, soit la bourse nous réserve encore une surprise que l’on n’a pas vu venir.

Non, parce que moi, les « krachs et les baisses » annoncées, je n’y crois que moyennement. (TDG)