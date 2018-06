La Suisse est la gagnante de la mondialisation

La Fondation Bertelsmann en Allemagne a publié vendredi une grande étude sur les gagnants et les perdants de la mondialisation. Se basant sur différents indicateurs économiques, politiques et sociaux, entre 1990 et 2016 dans 42 pays, elle arrive à la conclusion que la Suisse est la grande gagnante de la mondialisation.

«Aucun autre pays n'a connu de croissance du revenu par habitant plus grande durant la période sous revue avec une augmentation annuelle de 1900 euros par an du PIB réel», souligne l'étude. La Suisse devance le Japon et la Finlande sur le podium. Le rapport montre que ce sont principalement les pays industriels qui ont profité de la mondialisation tandis que les pays émergents en ont bénéficié dans une bien moindre mesure.

La Chine signe la plus forte croissance

L'étude se base sur une méthode étroitement liée à l'indice de globalisation du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). En se limitant au degré d'interdépendance internationale, les Pays-Bas et l'Irlande sont les pays les plus mondialisés devant la Belgique et la Suisse tandis que l'Inde et la Chine occupent les dernières places en raison de l'ouverture tardive de leurs marchés.

En revanche, sur la base de la croissance des revenus par rapport au niveau de départ, la Chine signe la meilleure performance durant la période sous revue, puisque les revenus par habitant ont plus que quintuplé.

Répartition inégale

Comme le souligne la Fondation, l'un des plus grands chantiers de la mondialisation est la répartition inégale des gains entre pays industrialisés et émergents. Les premiers ont depuis longtemps une production économique par habitant plus élevée, leur donnant des gains absolus beaucoup plus élevés. Ce que les pays émergents ont de la peine à rattraper.

Selon Cora Jungbluth, économiste à la Fondation Bertelsmann Stiftung, la relance des négociations commerciales de l'OMC pourrait gommer à terme cette différence.

«Nous devons promouvoir un ordre économique international qui ne repose pas sur le droit du plus fort, mais sur des règles et des normes communes et contraignantes.» Et d'ajouter que cela passera par une ouverture des marchés dans les pays émergents et par la réduction des subventions dans les pays industrialisés.

(nxp)