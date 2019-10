La Poste veut augmenter ses tarifs pour les lettres, les consommateurs résistent

Le président du directoire de La Poste Suisse, Roberto Cirillo, perd patience. Les prix des courriers A et B n’ont plus augmenté depuis quinze ans. Simultanément, le Tessinois, natif de Zurich, confirme sa conviction: le service dit universel doit être garanti par la société anonyme de droit public. Du coup, Roberto Cirillo défend une prompte augmentation du prix à payer pour l’envoi de lettres. Dans moins d’un an!

Bref rappel: le courrier A, pour un pli de 25 cm sur 17,6 cm, de 2 cm d’épaisseur au maximum et d’un poids inférieur à 101 grammes, coûte toujours 1 franc. Il est distribué le jour ouvrable suivant (samedi compris), sous réserve du respect du délai de dépôt. Au même format, le courrier B se paye 85 centimes. Il est livré au destinataire dans un délai maximal de trois jours ouvrables.

De quelle ampleur?

Faute d’adaptation des tarifs depuis 2004, Roberto Cirillo sollicitera donc l’attention de l’actionnaire unique, la Confédération: «La question d’une majoration des tarifs doit être abordée.» Porte-parole du géant jaune, Oliver Flüeler précise toutefois qu’à ce jour aucun ordre de grandeur ne peut être indiqué pour la hausse attendue.

Le sujet s’avère, il est vrai, délicat. La demande d’envoi de lettres diminue régulièrement de 4% à 5% par an. Mais en quinze ans La Poste Suisse n’a probablement pas échappé à une élévation significative des coûts d’acheminement. D’autant moins qu’en dépit d’e-mails et de réseaux sociaux, les habitants de la Suisse continuent de garder le goût des bonnes vieilles lettres avec des timbres.

Du lundi au vendredi, chaque ménage de ce pays reçoit encore, en moyenne, un pli à son nom dans sa propre boîte aux lettres. En tout, ce fut près de 1,9 milliard de missives l’an dernier. Une année auparavant, la masse de courrier circulant en Suisse occupait le troisième rang du classement de l’Union postale universelle.

Ces réalités stimulent évidemment la résistance des consommateurs. «À chaque fois, nous nous opposons à ces velléités de hausse de La Poste Suisse. La majoration du prix à payer pour l’expédition du courrier aurait certes des conséquences pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises envoyant leurs factures sous pli. Le consommateur serait donc encore touché, car il devrait payer plus cher sa facture papier», déplore Robin Eymann, responsable pour la politique économique à la Fédération romande des consommateurs.