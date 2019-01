La Maison-Blanche optimiste sur l’issue de la guerre commerciale

En pleine crise du shutdown de l’administration fédérale à Washington, Donald Trump semble s’offrir une dose d’optimisme à chaque fois qu’il mentionne ses négociations commerciales avec la Chine. Dimanche, peu avant de partir pour Camp David afin de discuter avec son entourage de la stratégie à adopter face à la paralysie partielle de son gouvernement, le président américain a affiché sa confiance sur l’issue de son bras de fer avec Pékin. «Les discussions se déroulent très bien», a-t-il assuré à l’aube de négociations bilatérales qui ont débuté lundi dans la capitale chinoise. «Je pense que la Chine veut trouver une solution. Son économie ne va pas bien.»

Wilbur Ross, le secrétaire américain au Commerce, partage cet optimisme. Il a affirmé lundi sur la chaîne CNBC qu’il y avait une «très bonne chance» que les États-Unis et la Chine trouvent «un accord raisonnable qui couvre les principaux sujets de contentieux». Les observateurs de la guerre commerciale que se livrent Washington et Pékin ont vu dans la participation du vice-premier ministre chinois, Liu He, à certains échanges lundi un signe de bonne volonté de Pékin.

À terme, les Américains obtiendront peut-être plus de transparence de la part des Chinois. Victor Shih, Professeur associé d’économie politique à l’Université de Californie

«Les États-Unis ont de bonnes raisons d’être optimistes sur leur capacité d’obtenir certaines de leurs exigences», explique Victor Shih, professeur associé d’économie politique à l’Université de Californie et spécialiste de la politique bancaire chinoise. «Pékin peut très facilement accéder aux demandes de l’administration Trump en augmentant ses importations de produits agricoles américains et en baissant ses taxes sur l’importation de voitures américaines. En revanche, la Maison-Blanche aurait beaucoup plus de peine à obtenir une réforme structurelle de l’économie chinoise.»

Lorsqu’il a annoncé sa décision de taxer les importations chinoises l’année dernière, Donald Trump n’avait pas seulement pour ambition de réduire le déficit de 375 milliards de dollars de la balance commerciale américaine avec la Chine. Il voulait aussi défendre la propriété intellectuelle des entreprises américaines et contrecarrer le plan de la conquête industrielle chinoise, comme le souligne Victor Shih. «À terme, les Américains obtiendront peut-être plus de transparence de la part des Chinois», poursuit l’expert. «Ce combat mené par Washington intéresse au plus haut point l’Union européenne et notamment l’Allemagne, car elles sont concernées par la politique industrielle chinoise et l’ambition de Pékin de dominer le marché des semi-conducteurs, notamment.»

Position de force

La délégation américaine à Pékin est emmenée par Jeffrey Gerrish, le représentant adjoint au Commerce de l’administration Trump. Il s’agit des premières négociations depuis la trêve de nonante jours conclue le 1er décembre dernier par Donald Trump et Xi Jinping, le président chinois. À en croire la Maison-Blanche, les États-Unis négocient en position de force grâce à la décision de Donald Trump de taxer les importations chinoises pour un montant total de 250 milliards de dollars. Le président américain avait aussi menacé d’imposer des taxes supplémentaires sur 200 milliards de dollars de produits chinois avant d’accepter de geler provisoirement sa décision. Pékin a adopté des mesures de rétorsion en taxant pour 110 milliards de dollars d’importations américaines, notamment des produits agricoles comme le soja.

«La croissance chinoise a été plus affectée par la guerre commerciale que la croissance américaine», ajoute Victor Shih. «Mais ce bras de fer fait aussi souffrir les compagnies américaines qui produisent en Chine et les consommateurs, qui ont vu les prix de nombreux produits augmenter.» Donald Trump est aussi dans une position inconfortable à cause du shutdown partiel du gouvernement américain qu’il a provoqué le 22 décembre pour tenter d’obtenir le financement d’un mur à la frontière des États-Unis avec le Mexique.

Du coup, entre un président des États-Unis qui a besoin de victoires politiques et une Chine qui se préoccupe de la stabilité de son économie, les conditions semblent réunies pour un accord avant le 2 mars, date de la fin de la trêve. «La décision de l’administration Trump de taxer les importations chinoises n’était peut-être pas la meilleure chose à faire pour l’économie américaine, mais elle va au moins avoir le mérite de forcer la Chine à faire des concessions», conclut Victor Shih.

(TDG)