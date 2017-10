La France face à une pénurie de beurre

La France souffre d'une pénurie de beurre. «Il y a urgence», a reconnu mardi le ministre de l'agriculture Stéphane Travert. Le gouvernement va saisir le médiateur des relations commerciales pour mettre autour de la même table distributeurs et industriels du lait.

Entre hausse de la demande mondiale et différends sur les prix entre distributeurs et industriels, les mottes de beurres se font de plus en plus rares dans les supermarchés français. «Notre marché national se trouve en déficit de fourniture de matières premières et de beurre», a indiqué le ministre sur les ondes de Sud Radio. M. Travert a cependant assuré que «cette pénurie (n'allait) pas durer».

(ats/nxp)

«Ce que nous pouvons faire, ici, c'est saisir le médiateur des relations commerciales pour que les distributeurs et les transformateurs s'entendent», a-t-il déclaré. Le ministre s'est toutefois refusé à donner une date pour un retour à la normale.