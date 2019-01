La Fed sera «patiente» sur les taux d'intérêts

Jerome Powell affirme qu'il ne démissionnerait pas si Trump le demandait

Le patron de la Banque centrale américaine (Fed) a affirmé vendredi qu'il ne démissionnerait pas si Donald Trump, qui l'a publiquement et sévèrement critiqué, le lui demandait.



«Non», a lancé sans hésitation Jerome Powell quand on lui a demandé s'il donnerait sa démission si le président des Etats-Unis le lui demandait, lors d'une table-ronde qui se tient à Atlanta (Géorgie).



M. Powell a été l'objet de très nombreuses attaques de la part de Donald Trump qui lui reproche la hausse des taux d'intérêt décidée par la Fed. L'hôte de la Maison Blanche voit les relèvements monétaires comme une erreur risquant de réduire à néant sa politique économique, un avis partagé par de nombreux investisseurs et économistes.