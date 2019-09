La Fed injecte des milliards de dollars de liquidités

Pour la première fois depuis la crise financière, la Réserve fédérale (Fed) de New York a injecté des liquidités sur les marchés financiers pour maintenir son taux au jour le jour, principal outil monétaire, à son bas niveau. Une forte demande de dollars serait une des causes de la hausse du taux.

Cette intervention technique de 53 milliards de dollars mardi sera suivie d'une autre injection de 75 milliards de dollars mercredi, à travers son outil de prise de fonds en pension (repo), a indiqué l'antenne de New York de la banque centrale.

In accordance with the FOMC Directive issued July 31, we will conduct a repo operation from 8:15 AM ET to 8:30 AM ET tomorrow, Wednesday, September 18, to help maintain the federal funds rate within the target range of 2 to 2-1/4 percent. ? https://t.co/wRPUJYLFBx