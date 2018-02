La Fed inflige une sanction à Wells Fargo

La banque américaine Wells Fargo, responsable d'un scandale massif de comptes fictifs, a été sévèrement sanctionnée par la Fed vendredi. La banque centrale des Etats-Unis lui interdit toute expansion avant d'avoir pris des mesures pour corriger ses erreurs.

Jamais un établissement bancaire de cette taille n'avait dû faire face à une telle mesure. La Fed exige en outre que la banque rectifie drastiquement son mode de fonctionnement, selon un communiqué de l'autorité de régulation. La plus grosse banque américaine en terme de dépôts a indiqué consentir à se plier aux demandes et à fournir à la Fed un plan de réformes dans les 60 jours.

«A la suite des récents et très nombreux abus de consommateurs et d'autres défaillances par Wells Fargo, la Réserve fédérale annonce qu'elle va restreindre la croissance de l'établissement jusqu'à ce qu'il améliore suffisamment son mode de fonctionnement», indique la Fed dans un communiqué.

Des responsables de l'autorité de régulation ont reconnu dans une conférence de presse téléphonique que cette mesure, qui gèle la croissance des actifs du mastodonte bancaire jusqu'à nouvel ordre sur la base de leur niveau moyen au cours des deux derniers trimestres, est sans précédent.

Wells Fargo va en outre «remplacer trois membres du conseil d'administration d'ici avril et un quatrième à la fin de l'année», ajoute la banque centrale. Les noms de ces responsables n'ont pas été divulgués mais la banque avait déjà annoncé cet été un vaste remaniement de son conseil d'administration.

Ces mesures prennent une signification d'autant plus symbolique qu'elles constituent la dernière décision réglementaire majeure pour la présidente Janet Yellen, qui quitte la Fed samedi après quatre ans à sa tête.

«Conduite pernicieuse»

Entre 2002 et le printemps 2017, Wells Fargo a reconnu avoir ouvert 3,5 millions de comptes fictifs ce qui avaient permis à ses employés de toucher des primes liées à la vente de nouveaux produits aux clients. Il a ensuite été découvert que la banque californienne avait fait payer des primes d'assurance superflues à plus d'un demi-million de clients sur leurs crédits automobiles.

A la suite de ces malversations, quelque 5300 employés avaient été licenciés et Wells Fargo a écopé d'une amende de 185 millions de dollars.

«On ne peut tolérer, dans aucune banque, cette conduite pernicieuse et persistante et les clients lésés par Wells Fargo sont en droit d'attendre des réformes robustes et exhaustives afin que ces abus ne se reproduisent plus», a déclaré la présidente de la banque centrale Janet Yellen, qui sera remplacée par Jerome Powell.

Le nouveau gouverneur de la Fed responsable de la régulation bancaire, Randal Quarles, nommé par Donald Trump, s'est récusé de l'enquête dès sa nomination en décembre et n'a donc pas participé à la décision. Il avait des intérêts dans la banque qu'il a cédés avant d'intégrer la Fed. (ats/nxp)