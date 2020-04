La Fed annonce 2300 milliards de dollars de prêts

La Banque centrale des Etats-Unis a frappé un grand coup jeudi en annonçant 2.300 milliards de dollars de nouveaux prêts pour «soutenir l'économie», destinés tout particulièrement aux entreprises et aux collectivités locales qui souffrent de la pandémie de Covid-19.

«Ces fonds vont apporter de l'aide aux ménages et aux employeurs de toute taille et donner aux autorités locales et régionales les moyens de fournir une aide cruciale en ces temps de pandémie», écrit la Fed dans un communiqué.

La Banque centrale va notamment apporter de l'argent frais à des entreprises qui ont vu leur activité économique totalement arrêtée par la pandémie, pour «s'assurer que la reprise sera aussi vigoureuse que possible quand elle viendra», a souligné le président de la Fed, Jerome Powell, cité dans le communiqué.

This funding will assist households and employers of all sizes and bolster the ability of state and local governments to deliver critical services during the coronavirus pandemic (2/2): https://t.co/4c6wbQYMUw