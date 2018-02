La Comco vise les électriciens genevois

C'est une première en Suisse romande. Jamais, jusque-là, des sociétés n'avaient été l'objet d'une descente de police simultanée, dans le cadre de soupçons d'infraction à la concurrence. Orchestrées mardi matin par la police genevoise, ces opérations font suite à l'ouverture, par la Commission de la concurrence (Comco), d'une enquête contre une dizaine d'entreprises générales d’électricité dans la région genevoise.

Rendue publique vendredi, la procédure vise, dans l'ordre alphabétique, les sociétés Amaudruz, Egg-Telsa, Electric & IT, El Top, Fanac & Robas, Félix Badel & Cie, Laydevant, Lumitel, Savoy et Savoy Engineering.

L'autorité fédérale dispose d'indices montrant que les entreprises concernées «ont passé des accords sur les prix, coordonnant leurs soumissions lors d’appels d’offres publics et privés». Les perquisitions n'ont concerné que «certaines» de ces PME. La Comco ne souhaite pas préciser lesquelles, afin de ne pas porter préjudice aux suites de son enquête.

Patrons dans le «noir»

Contactés vendredi, les responsables de plusieurs firmes concernées exprimaient leur surprise. Chez Laydevant SA, qui fait travailler 85 personnes à Genève, le patron s'inquiète d'autant plus du dégât d'image de cette annonce de la Comco que l'entreprise porte son nom. «Être cité dans une enquête ne veut pas dire qu'on est impliqué!» souligne Gilles Laydevant, dont les bureaux n'ont pas été visés par les perquisitions. Ce dernier s'interroge sur les détails de l'enquête. «Notre entreprise a dû apparaître dans les listes de soumissions d'offres qui sont passées au crible», se demande le responsable de cette entreprise familiale fondée en 1972.«Nous avons toujours rendu nos prix de façon claire et en respectant l'éthique», répète-t-il.

Yves Amaudruz, l'actuel dirigeant d'une société fondée en 1934 et qui emploie 120 personnes entre Genève et Lausanne, préfère ne pas s'exprimer sur cette affaire. Pas plus de détails du côté de Fanac & Robas, société de 77 personnes faisant aujourd'hui partie de Spie, le géant français du BTP. Sa direction dit avoir été avertie par courrier de l'enquête en cours.

«Nous ne nous sentons absolument pas concernés par cette affaire»

À Onex, le patron de la petite Lumitel - une dizaine de collaborateurs - se trouve également jeté sur le devant de la scène. Il dit avoir été averti par courrier et soupçonne que c'est sa participation à un consortium «avec une grosse boîte» qui lui vaudrait d'être aspiré dans cette affaire. «Tout est entre les mains des avocats», coupe-t-il, en s'excusant de ne pouvoir en dire davantage.

Changement d'échelle avec Egg-Tesla, l'une des plus importantes entreprises d'électricité et de télécoms de Suisse romande - 350 personnes à Genève - qui a, elle, été perquisitionnée mardi. «Nous ne nous sentons absolument pas concernés par cette affaire», balaie Werner Möschinger, son principal actionnaire. Ce dernier dit ne pas en savoir plus que ce qu'annonce la Comco.

Les dirigeants des autres sociétés visées n'ont pas répondu aux messages laissés à leur intention par leur secrétariat.

Entente secrète sur les devis?

Quid des représentants du secteur? Se gardant de porter un jugement sur ce cas précis, Nicolas Rufener, la «voix» de l'ensemble du secteur du bâtiment à Genève, au sein de la FMB, s'étonne que la Comco soit «à ce point incisive» envers des PME qui «ne posent, de loin, pas le principal problème de concurrence dans ce pays».

Selon des sources au fait de la procédure en cours, tout serait parti d'informations parvenues à la Comco, au sujet d'ententes secrète entre plusieurs sociétés sur le montant des devis soumis. Des fuites qui concernaient des appels d'offres organisés aussi bien par des sociétés et régies immobilières privées que par les services de l'État. Et ce pour des travaux allant de simples services d'entretien à la participation de chantiers de construction.

«Pour le moment nous visons assez large, les documents et les fichiers informatiques saisis nous permettent de remonter près d'une dizaine d'années en arrière», se contente de préciser Olivier Schaller, vice-directeur de l'autorité chargée de veiller au respect de la libre concurrence. Selon ce dernier, la liste des entreprises visées pourrait être par la suite élargie – ou réduite – en fonction des pièces à conviction émergeant de l'analyse de ces masses de données. Ce qui prendra plusieurs mois.

Course à la dénonciation

Le secteur des installateurs électriques a déjà été touché par une affaire similaire, il y a une dizaine d'années, dans la région de Berne. En juillet 2009, la Commission de la concurrence avait infligé de lourdes amendes - ardoise totale, plus de 1,2 million de francs - à huit électriciens de la région de Berne, à l'issue de dix-huit mois de procédure. Ces PME avaient été reconnues coupables de s'être accordées secrètement sur leurs tarifs et de s'être réparti la clientèle entre 2006 et 2008. En clair, un cartel pur et dur, ce qui avait incité les autorités à frapper avec des amendes, une première alors. Le montant des sanctions avait notamment été calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur les appels d'offres litigieux.

«La coopération des entreprises, avait permis de réduire la durée de l'enquête»

«La coopération entière apportée, dès le départ, par ces entreprises avait permis de réduire considérablement la durée de l'enquête», se souvient le vice-directeur de la Comco. Toutes les sociétés visées avaient alors demandé à bénéficier d'un programme de clémence. La première qui s'était mise à table avait même vu son amende annulée. La course à la dénonciation est-elle déjà partie à Genève? Silence sur ce point, hier, parmi les parties concernées par l'affaire qui vient d'éclater.

