La Caixa a quitté Barcelone sans douleur

Le CEO de CaixaBank, troisième groupe bancaire espagnol et premier de Catalogne a, pour l'heure, quitté Barcelone sans conséquences importantes. En Bourse, le neuvième plus important groupe ibérique a progressé hier de près de 1% après avoir publié un bénéfice net en hausse de 53,4%, à 1,48 milliard d'euros, pour les neuf premiers mois de l'année. Sa décision de quitter Barcelone pour Valence, communiquée le 6 octobre dernier, a eu peu d'impact en termes de retraits de fonds. "Cet impact en termes de dépôts a été modéré", a résumé le patron de la banque Gonzalo Gortázar. Il s'est vite stoppé puis de nouveaux fonds ont été enregistrés, a-t-il ajouté en substance.

CaixaBank est, avec sa rivale Banco de Sabadell, les deux importants groupes financiers catalans à avoir décidé de tourner le dos à la Catalogne. "Nous l'avons fait pour protéger les intérêts de nos clients, de nos actionnaires et de nos employés", a expliqué le Banco de Sabadell le 5 octobre, en optant de déménager à Alicante, ville côtière qui n'est pourtant pas un centre financier important. CaixaBank a préféré s'installer à Valence, une cité pesant économiquement davantage. Un porte-parole a calqué son explication sur celle du Banco de Sabadell, en ajoutant que cette mesure "garantit à tout moment la permanence de la banque dans la zone euro, sous la supervision de la Banque centrale européenne (BCE). Ce déménagement est à la fois "social et fiscal", a précisé le représentant de CaixaBank.

La Catalogne assiste depuis deux semaines à une véritable hémorragie d'entreprises quittant Barcelone pour se réinstaller aux quatre coins de l'Espagne, et en particulier à Madrid. La plupart des compagnies catalanes figurant sur l'indice phare de la Bourse de Madrid, l'IBEX 35, ont fui la Catalogne en raison de l'instabilité politique qui a vu le jour après le référendum du 1er octobre. Gas Natural, Colonial (immobilier) et Cellnex (télécoms) ont choisi Madrid, tout comme d'autres grandes entreprises ne figurant pas dans cet indice, à l'exemple de Planeta (édition), le cimentier Cementos Molins ou Catalana Occidente (assurances). Le brasseur Mahou a opté pour Malaga, l'entreprise agroalimentaire Pastas Gallo a choisi Cordoue et la compagnie aérienne Vueling les Asturies. Enfin, le fabricant de cava - le champagne espagnol - Codorniu, l'une des entreprises les plus emblématiques de Catalogne, ira se réfugier dans la région de La Rioja, capitale des vins espagnols. Le fabricant de vêtements Mango ou la compganie pharmaceutique Grifols, une des success stories de Catalogne, n'abandonnent cependant pas Barcelone. (TDG)