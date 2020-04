La CSS a vu son bénéfice s'envoler en 2019

La caisse maladie CSS a dégagé un bénéfice net en hausse de plus de 25% à 205,1 millions de francs en 2019. Elle l'explique notamment par «un bon résultat des placements et une moindre augmentation des coûts de prestation».

Les primes encaissées ont augmenté de 0,9% à 6,5 milliards de francs, selon le communiqué paru jeudi. Dans les assurances complémentaires, le bénéfice a crû en 2019 à 114,4 millions, contre 97,8 millions l'année précédente. Dans l'assurance de base, elle a enregistré un excédent de 80,6 millions de francs, contre 65,2 millions.

Les prestations brutes dans l'assurance de base se sont montées à 5,6 milliards de francs ( 2,7%), soit 105 francs par personne. Le rapport entre le taux de sinistres et celui des frais (ratio combiné) s'est amélioré à 97,4% contre 95,7%. Le résultat des placements est retourné dans le vert grâce à l'évolution positive des marchés financiers, à 8,8% contre -1,9% en 2018.

1,78 million d'assurés

Fin 2019, la CSS comptait 1,78 million de personnes assurées dont 1,4 million dans l'assurance de base. L'entreprise revendique une part de marché de plus de 16,4% dans l'assurance obligatoire.

Les coûts de prestations les plus élevés par habitant ont été enregistrés dans le canton de Neuchâtel, avec 5350 francs bruts en moyenne, suivi par Vaud (5165 francs) et Genève (5161 francs). Les coûts ont été les plus faibles dans le canton d'Uri (3100 francs).

Concernant sa stratégie d'ici à 2021, la caisse maladie basée à Lucerne veut «renforcer sa position de leader dans les prestations d'assurance» et «investir dans le développement de nouveaux modèles et partenariats qui contribuent à un système de santé de haute qualité et rentable». (ats/nxp)