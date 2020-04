La Bourse suisse se permet des grasses matinées

«C’est la crise, d’accord! Les marchés financiers s’effondrent, d’accord! Mais ce ne sera jamais une raison pour s’octroyer des grasses matinées, comme la corbeille helvétique se permet de le faire depuis près de deux semaines», grommellent de plus en plus de traders, entre deux bouffées de cigarette. Beaucoup d’entre eux, en Europe, commencent il est vrai à l’aube, ou en pleine nuit, à se préparer à l’ouverture des Bourses du Vieux Continent. C’est-à-dire à 9 heures à Zurich. Malheureusement, depuis près de deux semaines, ils constatent des retards répétés à l’ouverture du SIX Swiss Exchange.

Mais que se passe-t-il sur les bords de la Limmat? Des difficultés de réveil dues à un virus? Les infrastructures informatiques du SIX Swiss Exchange ne parviennent-elles pas à suivre le rythme d’une inflation folle des volumes d’échanges? Non seulement les boursicoteurs et les investisseurs les plus ponctuels, les plus attachés aux valeurs helvétiques vitupèrent, mais en plus les tâches de nombreux médias financiers se compliquent pour tenir à jour les sites d’informations en continu. En temps réel comme on dit aujourd’hui!

Le volume des échange a il est vrai progressé à Zurich de près de 81% le mois dernier, par rapport à février, à 293 milliards de francs. Mais, en fait, non! Le gonflement astronomique des volumes d’échanges n’y serait pour rien. Il n’explique pas les dérangements observés ces dernières semaines sur l’évolution des cours de quelques actions ou même parfois d’indices, souvent pendant plusieurs minutes. Une éternité sur des marchés financiers! Surtout en pleine crise du coronavirus!

Jargon difficile à déchiffrer

«En mars, des interruptions des échanges se sont révélées plus fréquentes, surtout au moment de l’ouverture de la Bourse suisse, confirme Julian Chan, porte-parole de Six Group, cité sur le site financer cash.ch. La raison de ces incident n’est pas liée à une surcharge de nos systèmes. Il s’agit beaucoup plus de suspensions systématiques, lors de l’intégration automatique de certaines données.» Voilà un jargon, pour le moins difficile à déchiffrer!

Cela signifie, concrètement, que SIX Swiss Exchange suspend automatiquement les échanges sur une action, lorsque le nouveau cours potentiel se démarque trop du prix de référence. Celui se définit le plus souvent comme le cours du même titre la veille, à la clôture. Ces dispositifs techniques, dictés par la prudence, bloquent les échanges des vingt valeurs vedettes (blue chips), cotées au SMI (Swiss Market Index), pendant seulement cinq minutes, lorsque l’écart entre le nouveau cours potentiel et le cours de référence atteint ou dépasse 1,5%.

Jusqu’à un quart d’heure d’interruption

La suspension peut toutefois se prolonger pendant un quart d’heure pour les petites et moyennes capitalisations, à partir d’un écart de 2%, Ces interruptions se répètent en plus immédiatement, si les mêmes différentiels se creusent à nouveau, avant et après l’interruption des échanges sur une action ou un indice, précise maintenant SIX Swiss Exchange.

La signification financière de ces petits détails prennent une dimension immense, du fait de la masse des échanges hors bourse. À cela s’ajoute une volatilité extrême des marchés, en pleine crise du coronavirus.