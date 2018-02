La Bourse suisse décroche dans un contexte nerveux

L'indice vedette SMI du marché helvétique a clôturé sur une baisse de 2,9% pour tomber à 8836,71 points.

Le SLI a cédé 2,99% à 1448,92 points et l'indice élargi SPI 2,67% à 10'179,98 points. Les 30 valeurs vedettes ont terminé dans le rouge. Le SMI a échoué à reprendre la barre des 9000 points sous laquelle il avait largement chuté à l'ouverture et il a même fini sous les 8900.

A New York, Wall Street semblait vouloir opter pour le rouge après avoir hésité sur la direction à suivre, ses indices vedettes oscillant fortement depuis l'ouverture entre pertes et gains. La légère hausse en début de séance a permis au SMI de reprendre un peu de terrain et d'inscrire son plus haut du jour peu avant 16 heures, avant de repartir à la baisse.

«Les courtiers s'interrogent sur la façon d'aborder une économie qui accélère vraiment pour la première fois depuis des années», avec notamment des salaires qui commencent enfin à grimper et des politiques économiques très favorables aux entreprises, a remarqué Christopher Low de FTN Financial.

Dans ce contexte la banque centrale américaine (Fed) doit réévaluer le rythme auquel elle diminue ses mesures de soutien à l'économie et «ce réajustement sera guidé par un président qu'on ne connaît pas», Jerome Powell ayant pris lundi ses fonctions à la tête de l'institution, a-t-il ajouté.

Selon un expert d'UBS, aucun motif économique évident ne justifiait le recul du jour, au contraire de la baisse de vendredi liée aux craintes d'accélération de l'inflation. Les fondamentaux restent positifs avec une croissance mondiale supérieure à la tendance et la solidité des bénéfices des entreprises, a-t-il souligné.

Credit Suisse lanterne rouge

Credit Suisse (-6%) a fini lanterne rouge. UBS (-4%) et Logitech (-3,9%) complètent le trio des plus gros perdants.

Selon Inside Paradeplatz, la banque aux deux voiles aurait subi de fortes pertes dans le cadre d'un investissement dans un produit anti-volatilité ETN XIV. La banque a relevé que l'activité de l'ETN XIV reflète la volatilité du marché. «Il n'y aura pas d'effets significatifs pour Credit Suisse.» Julius Baer (-3,3%) fait aussi partie des gros perdants. Swiss Re, Swiss Life, Bâloise, ABB, Zurich, Partners Group, Dufry, Lonza, Richemont, Aryzta, SGS, Adecco et Novartis ont toutes cédé plus de 3%.

Sonova (-1,1%), Kühne Nagel (-1,3%) et Swisscom (-1,7%) ont fait les «meilleures» performances du jour. Dans le camp des poids lourds, Roche (-1,9%) a le mieux résisté, après la publication de données encourageantes sur Tecentriq et Avastin contre le cancer des reins. Nestlé a cédé 2,3%.

