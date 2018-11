La Banque Cantonale de Genève se distingue en Bourse

Cette année, les valeurs bancaires ont du plomb dans l’aile. Cette tendance lourde se confirme à peu près sur tous les grands marchés. Entre Nouvel-An et le 20 novembre, l’action UBS a perdu plus d’un quart de sa valeur (–27%), celle de Credit Suisse un tiers (–33%) et celle de EFG International 39%. Les banques cantonales échappent toutefois à ce marasme général, à commencer par celle de Genève.

L’investisseur est littéralement tombé sous le charme de la société anonyme de droit public du bout du Léman, cotée à la Bourse suisse depuis plus de vingt ans. Le cours de son action a progressé de plus d’un cinquième (+21%) au cours de la période sous revue, suivi de très près par celui du titre de son homologue valaisanne (+20%). Sans briller autant que ses consœurs, la Banque Cantonale Vaudoise n’a pas manqué de résister (–2%).

Le si faible sex-appeal des plus grandes banques du monde à la corbeille ne saurait surprendre. «En tant que gestionnaires de fortune globaux, les grands instituts sont plus dépendants des fluctuations sur les marchés financiers. Et la nervosité s’y est justement fortement accrue ces derniers temps», observe Daniel Regli, analyste financier de la banque allemande MainFirst, cité par le site d’informations financières cash.ch. L’indice des actions des pays émergents, MSCI, a ainsi reculé de plus de 4% depuis le début de l’année.

Tant que l’économie mondiale inspire un tel pessimisme et qu’une tension significative persiste sur les marchés des actions, les banques de détail et les banques cantonales devraient apparaître comme des alternatives séduisantes aux yeux des investisseurs. Les seconds établissements ne sont cependant pas à l’abri de tous les dangers. Il paraît ainsi toujours de bon ton de réduire le risque hypothécaire dans la constellation des 24 banques cantonales. «Les créances hypothécaires restent le poste d’actif le plus important des banques en Suisse, avec une part de 30,6% environ. Les portefeuilles de créances hypothécaires n’ont certes guère varié en volume dans les grandes banques. Les banques cantonales ont en revanche enregistré une hausse particulièrement nette», observait en août l’Association suisse des banquiers. En septembre, le chef du Département fédéral des finances, Ueli Maurer, présentait en outre les banques cantonales dotées de garantie de l’État comme un obstacle majeur dans la négociation d’un accord institutionnel avec Bruxelles. (TDG)