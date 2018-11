La BNS lutte contre le renchérissement du franc

La banque centrale suisse «ne chôme pas» actuellement, a déclaré la vice-présidente de la Banque nationale suisse (BNS) Andréa Maechler, qui note que le franc suisse a retrouvé ces derniers mois son rôle de valeur-refuge.

La BNS «se bat contre le renchérissement du franc nourri par les incertitudes liées à la situation italienne et l'accord trouvé entre Bruxelles et la Grande-Bretagne sur le Brexit, qui semble fragile». La vice-présidente de la BNS pointe également du doigt les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. «Dans le contexte actuel, le taux d'intérêt négatif reste indispensable pour la Suisse», ajoute-t-elle.