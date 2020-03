La BNS anticipe une récession pour 2020

La Banque nationale suisse (BNS) a revu jeudi à la baisse sa prévision d'inflation en dessous de zéro pour 2020. Elle anticipe aussi une croissance négative en raison des lourdes conséquences économiques du coronavirus.

Le renchérissement est prévu cette année à -0,3% contre +0,1% précédemment, en raison de la baisse des cours du pétrole, du repli marqué des perspectives de croissance et du renforcement du franc.

L'inflation devrait être légèrement positive pour 2021, à +0,3%, contre +0,5% jusqu'alors. Elle progressera en 2022 pour s'inscrire à +0,7% (première estimation). La prévision d'inflation conditionnelle repose sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à -0,75% pendant les trois prochaines années, prévient l'institut d'émission.

Optimisme pour 2021

Selon la BNS, il est aussi probable que la croissance du PIB suisse sera négative en 2020 en raison du coronavirus et de son impact économique. Elle ne livre pas un nouveau pronostic plus précis. En décembre, la BNS tablait encore sur une croissance comprise entre 1,5% et 2% pour 2020.

«Le net repli conjoncturel à l'échelle mondiale et les mesures prises pour endiguer le virus entraîneront, en Suisse aussi, un recul prononcé de l'activité économique au premier semestre», souligne le communiqué. Le retour à la normale à partir du second semestre pourrait alors déboucher sur une croissance forte en 2021.

Mercredi, Credit Suisse a abaissé ses prévisions de PIB pour 2020 à -0,5%. Les économistes de la grande banque s'attendent à ce que la Confédération tombe dans une «brève» récession cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Plusieurs instituts ont récemment abaissé leurs prévisions de croissance pour la Suisse en 2020, notamment Raiffeisen (-0,2%) et le KOF (+0,3%).

La BNS soulage les banques

Les effets de la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus n'ont pas incité la Banque nationale suisse (BNS) à dévier de sa route. L'institut d'émission a maintenu son taux directeur à -0,75%.

La BNS n'a apporté jeudi que quelques retouches à sa politique monétaire, principalement à l'adresse du secteur bancaire, garant de la liquidité dans l'économie. «Ces dernières années, les banques ont accumulé un volume substantiel de fonds propres et de liquidités. Elles ont par conséquent les moyens pour affronter des situations économiques difficiles», indique un communiqué jeudi

Afin que ces liquidités ne leur coûtent pas trop cher, le seuil d'exemption des taux négatifs pour les banques a ainsi été relevé. Dès le 1er avril, le facteur d'exonération passera de 25 à 30, «ce qui réduira la charge de l'intérêt négatif pour le système bancaire».

La BNS envisage également d'assouplir le volant anticyclique de fonds propres, malgré les risques sur les marchés hypothécaire et immobilier. Cette mesure permettrait d'accroître encore davantage la marge de manoeuvre des banques. (ats/nxp)