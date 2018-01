L'usine centenaire de La Nationale lie son destin à celui d'un métallo de Meyrin

La Nationale (LN) se déplace mais ne se rend pas. Chassé fin août du bâtiment autrefois occupé par les laboratoires Sauter – Entre citernes d'hydrocarbures et parcs de voitures d'occasion, un nouveau quartier va pousser le long du chemin de l'Étang – le groupe centenaire valdo-genevois LN Industries a regroupé son usine de fabrication d'accessoires de luxe avec la société de métallurgie Niklaus en décembre dernier.

De la «high-tech» à la métallurgie

Le rapprochement donne naissance à une entité baptisée Manufacture de Haute Accessoirie (MHA), dont elle obtient 50% des parts. L'autre moitié revient à Andy Ras-Work, un ancien ingénieur de Hewlett-Packard – à Meyrin puis dans la Silicon Valley – qui a plongé dans les bains de métaux précieux en rachetant Niklaus en 2009.

«Le défi de ce rapprochement était de garder les équipes de part et d’autre et donc le savoir-faire», décrit le discret Andy Ras-Work, qui prend la tête du nouvel ensemble. En huit ans, ce dernier aura réussi à recentrer le spécialiste genevois de la galvanoplastie sur l'horlogerie, l'aéronautique et le médical, avant d'en doubler les effectifs.

Le résultat de cette fusion de LN Industries et Niklaus, représente des ventes annuelles de 11 millions de francs et fait travailler 70 personnes sur deux sites à Meyrin.

Aux côtés de ses parts dans MHA, le groupe LN Industries – contrôlé, via une holding, par la famille Chandaria – conserve son usine de tubes métalliques ultra-fins, qui emploie 110 collaborateurs à Champagne (VD).

Une alliance en 1905, déjà

Tout est parti de la galvanoplastie, une délicate activité de placage de métaux précieux par électrolyse, dont l'encadrement environnemental nécessite des installations de retraitement des eaux toujours plus complexe. «La galvanoplastie, c'était notre enfant à problème et on cherchait un partenaire pour ce métier au centre de nos produits – regardez nos objets après des décennies d'utilisation, on ne voit pas le laiton apparaître», décrit Patrick Yenni, ancien directeur général de LN Industries.

«Cette usine c'est une sorte de Cendrillon travaillant dans l'ombre»

Ce dernier, qui a passé trois ans à mettre sur point cette alliance, reste présent au sein du conseil d'administration d'un groupe fondé en en 1905 à Genève par quatre familles jurassiennes de sous-traitants horlogers. Durant son âge d'or, près de 600 employés rejoignaient chaque jour l'usine alors installée à la Jonction, avant que cette dernière ne parte en flammes en 1997.

«Cette usine c'est une sorte de Cendrillon travaillant dans l'ombre, avec humilité – des régleurs aux assembleuses de briquets, ici beaucoup de monde a vingt ans de maison», témoigne Bruno Constans, qui a quitté le groupe LVMH à Neuchâtel pour prendre la tête du marketing de MHA.

Conservateurs de l'héritage de La Nationale dans les briquets de luxe – secteur dont le déclin touche aussi le français S.T. Dupont, qui fabrique les siens au bout du lac d'Annecy – les ouvriers de la nouvelle MHA donnent naissance à stylos ou des boutons de manchettes par les grandes marques. Installés derrière l'hôpital de la Tour, leurs ateliers fabriquent également des pièces pour les montres de luxe et veulent se développer dans les accessoires connectés.

Des machines laser pour survivre

Un savoir-faire qui émerge au fil des salles dans lesquelles les barres de laiton brut sont fraisées, usinées, polies, plaquées ou laquées avant que des ouvrières ne reconstituent, avec une incroyable dextérité, le puzzle d'un briquet ou d'un stylo à la loupe. «L’une de nos spécialités, c’est l’utilisation de la fibre de carbone haut-de-gamme dans les objets de luxe, élaborée en partenariat avec l’EPFL», relate avec fierté une responsable commerciale.

Le rapprochement avec Nicklaus a été l'occasion d'investir 3 millions de francs dans plusieurs machines-outils, notamment un robot de «texturage» du métal au laser, conçue à quelques centaines de mètres de là par GF Agie Charmilles – autre écho du passé industriel de Genève.

«Dans les accessoires, le défi est de pouvoir suivre des marques qui exigent qu'une collection puisse être développée puisse être développée dans un délai sans cesse raccourci», décrit Bruno Constans, l'ancien de LVMH. Seules de telles machines-outils à commandes numériques – qui permettent d'éviter de passer des semaines à concevoir l'outillage ou les moules pour une seule série – permettront de garder, dans une zone industrielle de Meyrin, une activité que l'on avait cru disparu dans le Guangdong. (TDG)