L’ombre de Vekselberg plane encore sur un aciériste écarté par l’US Air Force

Un fleuron industriel helvétique autrefois lié au conglomérat de Viktor Vekselberg a de nouveau maille à partir avec l’administration américaine. Tout était pourtant censé être réglé depuis que l’oligarque russe – visé par un tir de sanctions de Washington, le 6 avril – avait abandonné la plus grande partie de ses parts dans le fabricant de pompes Sulzer. Mais aussi dans l’aciériste Schmolz + Bickenbach. Afin de leur éviter de devenir, à leur tour, des cibles des États-Unis.

Cet art de l’esquive n’aura pourtant pas empêché le sidérurgiste lucernois de perdre, au début du mois, une commande de près d’un demi-milliard de dollars passée par l’US Air Force. Le contrat prévoyait qu’une des forges américaines de Schmolz + Bickenbach fonde, cinq ans durant, les carcasses métalliques de centaines de redoutables bombes «bunker buster».

«L’annulation de ce contrat n’a rien à voir avec les parts (ndlr: encore) détenues par monsieur Vekselberg», assure-t-on au sein du groupe. Et pour cause: le milliardaire russe a réduit de 42% à 12,6% sa participation directe dans l’aciériste alémanique en mai dernier, lui évitant des sanctions américaines. Que s’est-il alors passé?

Bombes «bunker buster»

Retour aux États-Unis. À Chicago plus précisément, siège de Finkl Steel, un spécialiste des aciers forgés ultrarésistants racheté par le sidérurgiste suisse en 2015. Disposant d’usines à Chicago, Detroit et Québec, cette filiale décroche, au printemps dernier, une partie de la fourniture des tubes en acier d’une nouvelle génération de bombes à charge pénétrante utilisées par les forces américaines. Pesant une tonne et conçu pour pénétrer plus de trente mètres de terrain avant d’exploser, ce type de munitions a notamment été utilisé durant les frappes aériennes ayant visé les réseaux de souterrains creusés par les forces de l’État islamique en Syrie ou en Irak. La commande totale de l’US Air Force atteint alors 900 millions de dollars. La filiale Finkl Steel en décroche un pan de 420 millions, le reste étant octroyé à une forge concurrente dans l’Ohio.

La Pennsylvanie se rebiffe

Mais la situation se complique dès la signature du contrat, le 27 juin. À en croire l’agence de presse Bloomberg, tout serait parti d’une lettre adressée au commandement de l’US Air Force et envoyée de Pennsylvanie par des parlementaires républicains furieux: employant 2000 ouvriers dans leur juridiction, la forge nationale Ellwood – un fournisseur historique de l’armée américaine – a été tenue à l’écart de la commande. La réaction ne tarde guère. À la fin d’août, dans un courrier envoyé au Governement Accountability Office – l’organe d’audit du Congrès – cité par «Bloomberg», l’US Air Force indique que Finkl Steel est finalement considéré comme «inéligible» à la fourniture de ces pièces. Raison invoquée? Son «contrôle étranger», par Schmolz + Bickenbach. Aucune référence n’est faite à Viktor Vekselberg.

La filiale américaine du sidérurgiste alémanique se voit confirmer l’annulation du contrat au début de septembre. La justification de l’US Air Force «était que le fournisseur était contrôlé par des intérêts étrangers», confirme-t-on au sein de Schmolz + Bickenbach.

Un argument imparable au regard des dispositions dont dispose le Département américain de la défense pour écarter un sous-traitant ayant des liens – ou même une simple «influence» – avec l’étranger. Afin de «protéger l’accès à des informations secret-défense», explique le site de Cornell Law School.

S + B ne lâche pas l’affaire

Le sidérurgiste suisse, qui emploie 9000 personnes dans le monde, «a fait appel» de cette éviction. Afin de tenter de conserver un contrat quinquennal représentant l’équivalent de 15% de ses 2,7 milliards de chiffre d’affaires annuel. «Cela n’aura que peu d’impact sur notre activité, les livraisons ne devraient vraiment commencer à décoller qu’à partir de 2020», tempère-t-on au siège de Schmolz + Bickenbach. Une porte-parole rappelle que les recettes attendues «n’avaient été incluses dans aucune prévision et devaient de toute façon s’étaler sur cinq ans». À l’en croire, ce revers n’exclut en rien la participation à d’autres appels d’offres militaires américains. Loin derrière l’automobile, «la défense ne contribue qu’à une faible portion de nos ventes, il devrait en être de même à l’avenir», estime l’entreprise. (TDG)