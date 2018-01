L'aéroport de Genève a accueilli plus de passagers

L'aéroport de Genève a augmenté son nombre de passagers de 4,95% en 2017. Plus de 17,3 millions de personnes l'ont utilisé, alors que le nombre de mouvements d'avions continue sa stabilisation et ne progresse que de près de 0,5% à près de 189'850.

Pour la seconde année consécutive, les plus grands appareils des compagnies et l'optimisation des taux de remplissage permettent de limiter ces flux par rapport à la hausse de passagers, a dit mercredi Genève Aéroport. Par ailleurs, l'arrivée de nouveaux types d'avions moins bruyants et plus économes en terme d'énergie diminuent les désagréments sonores.

Activités neutres

Une amélioration en ligne avec la volonté du site genevois d'être durable. Il revendique des activités neutres en terme d'émissions de CO2.

La progression du fret se consolide. Après une hausse de moins de 7% en 2016, l'augmentation s'est établie à 18,7% pour atteindre 89'012 tonnes. L'activité profite de la capacité de transport de marchandises déjà disponible dans les avions de ligne. Cette indication constitue un bon moyen d'évaluation de l'économie locale, selon Genève Aéroport.

EasyJet en tête

Côté compagnies, l'entreprise à bas coût easyJet est toujours de loin le numéro un sur l'aéroport. Elle augmente même sa part de marché qui s'approche des 45%. Swiss reste deuxième mais perd un peu d'importance à 12,13% de même que les suivants British Airways (environ 4,8%) et Air France (4,3%).

Lufthansa gagne quatre rangs à 3,43%, devant KLM stable à plus de 2,5%, Tap Portugal à environ 2,25%, Brussels Airlines à 2,15%, Iberia à moins de 2% et Emirates à 1,8%. Les destinations les plus courues et les résultats financiers seront publiés le 20 mars prochain à Genève. (ats/nxp)