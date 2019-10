L’UE force la Suisse à se convertir à la finance «verte»

Le WEF et les limites de la croissance

La publication du «Rapport sur la compétitivité mondiale» du World Economic Forum (WEF) résonne cette année de façon dissonante, alors que les appels du mouvement Extinction Rebellion tonnent dans les rues de Londres. Cette évaluation annuelle des «moteurs de la productivité et de la croissance à long terme» fait apparaître Singapour en première position cette année. La ville-État repasse devant les États-Unis, en tête en 2018. La Suisse recule d’une position et se retrouve cinquième du classement. À titre de comparaison, l’Allemagne pointe au septième rang.



Deux semaines après l’appel plein de colère de Greta Thunberg aux dirigeants de la planète, un économiste de la fondation organisant le Forum de Davos – dont la devise est «d’améliorer l’état du monde» – a cependant reconnu lundi à Genève que «la compétitivité, sans prendre en considération les questions environnementales et sociales, ne saurait aujourd’hui suffire». Son interprétation reste néanmoins aux antipodes des appels des activistes à un changement de modèle économique, face au péril d’un bouleversement du climat de la planète. Et elle s’appuie sur une réalité: la moitié de la planète survit avec moins de 5,50 dollars par jour.



«Le récit qui prévaut actuellement appelle à choisir entre un développement durable et de la croissance économique; or, ces deux aspects sont interdépendants, si l’on ne s’arrête pas uniquement au rythme de cette croissance économique mais que l’on prend en compte la qualité de celle-ci», rétorque Saadia Zahidi, membre du comité exécutif du WEF. Le rapport met ainsi en avant le lien entre les notes élevées attribuées à la compétitivité de pays comme la Finlande et le Danemark et leurs efforts déployés en matière de transition écologique.



P.-A.SA.