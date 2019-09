L'OCDE abaisse fortement ses prévisions

L'OCDE a abaissé fortement jeudi ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale pour 2019 et 2020 en les ramenant à leur plus bas niveaux depuis la crise financière de 2008/2009, en raison des incertitudes crées par la guerre commerciale, le Brexit et l'endettement privé.

La croissance mondiale devrait passer cette année sous la barre des 3% pour chuter à 2,9%, soit 0,3 point de moins que lors des dernières prévisions de mai, et devrait rester pratiquement stable à 3% en 2020 (-0,4 point par rapport à la projection de mai), a estimé l'institution dans ses prévisions actualisées. (afp/nxp)