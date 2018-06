L’Italie, l’Espagne, la Guerre et Singapour

La semaine qui vient de se terminer aura encore une fois été sous le signe de la géopolitique. L’Italie aura pesé de tout son poids sur l’ensemble des séances, à la hausse comme à la baisse. L’Espagne y aura mis son grain de sel et promet de faire parler d’elle dans les prochains jours, mais c’est encore une fois Trump qui remporte la médaille du meilleur « tweet » de la semaine avec une ultime volte-face en annonçant que sa « date » avec Kim Jong Un aura bien lieu. Singapour sera la ville de leur amour. Ou pas.

Il est assez difficile de résumer la semaine en quelques lignes, mais il faudra surtout retenir qu’en Europe, cette fin de mois de mai aura été marquée par les tergiversations politiques de l’Italie. Entre un gouvernement dont on ne veut pas et un autre gouvernement que l’on accepte parce que c’est quand même mieux que de nouvelles élections, le marché aura apprécié la méthode du « un pas en arrière et deux pas en avant, puis un pas en arrière ». Pour conclure, nous sommes soulagé d’avoir un « vrai » gouvernement en Italie et on espère simplement que le mélange extrême droit et extrême gauche ne nous mènera pas à une formule explosive pour l’Italie.

Dans l’immédiat nous devrions cependant pouvoir passer à autre chose, comme l’arrivée des socialistes au pouvoir en Espagne. Comme nous avions un peu trop de stabilité en Europe, nous sommes contents de voir que l’on peut compter sur les pays du Sud pour nous occuper nos journées.

Côté reste de monde c’est donc Trump qui aura pris le crachoir toute la semaine. D’abord avec les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium. Sujet qui a fait « péter » les plombs à Juncker et qui a entraîné l’Europe sur le sentier de la guerre puisque dorénavant on veut surtaxer les Harley-Davidson, les Jeans et les lunettes de soleil américaines.

Pour faire simple, l’Italie a un gouvernement, Trump passera le week-end avec Kim et en Europe on veut surtaxer tout ce qui nous donnait l’impression d’avoir la cool attitude américaine. (TDG)