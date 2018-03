L’Inde dépasse la Chine et veut faire la course en tête

L’Inde prend la place de leader de la croissance économique mondiale. Au dernier trimestre de 2017, l’économie indienne a avancé de plus de 7%, portée par le secteur de la construction. Une bonne nouvelle pour le premier ministre, Narendra Modi, qui cherchera à être réélu à son poste en 2019.

À l’inverse, la Chine a vu son économie avancer d’un «petit» 6,8% au dernier trimestre de l’année dernière. La montée en puissance de l’Inde face au géant chinois pourrait se vérifier sur la durée. UBS s’attend à un taux de croissance indien de respectivement 7,4% cette année et de 7,7% en 2019, contre 6,6% et 6,4% pour Pékin. «Les attentes de croissance du secteur immobilier, des dépenses en infrastructure et du crédit privé décélèrent, indique Jérôme Audran, stratégiste sur les marchés émergents d’UBS. C’est finalement une bonne chose, qui permettra d’éviter un arrêt brutal de l’économie chinoise.»

Une récente statistique pointe aussi dans cette direction. En février, l’activité industrielle chinoise a marqué le pas. Un recul par rapport à janvier qui est le plus fort depuis 2011. Il n’est que partiellement expliqué par les célébrations liées au Nouvel-An chinois.

L’Inde vit, elle, un véritable retournement par rapport à la fin de 2016. Le pays avait alors connu un trou d’air suite à la décision du gouvernement Modi de retirer l’équivalent de plus de 85% des devises en circulation. Cette opération avait comme objectif de couper l’herbe sous le pied à l’économie

informelle, traditionnellement friande de cash, et d’augmenter les recettes fiscales. Couplé avec l’instauration d’un système de TVA, cela avait fait plonger la croissance indienne au premier semestre 2017. La consommation privée avait en effet été fortement affectée.

L’industrie se remet aussi gentiment du choc lié à cette démonétisation. Les chaînes d’approvisionnement ont souffert et les entreprises locales ont été contraintes de se tourner vers l’étranger pour s’approvisionner. Ce n’est plus qu’un mauvais souvenir et les effets de ces mesures s’estompent aujourd’hui.

L’Inde, et son 1,3 milliard d’habitants, semble sur les rails pour rejoindre le top 5 des géants de l’économie mondiale. Et peut-être devancer la Chine à l’horizon 2050, comme l’estimaient récemment les experts du Centre for Economics and Business Research.

