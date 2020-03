L'Europe se referme, la BCE dégaine un plan

L'Europe se referme sur elle-même pour lutter contre le coronavirus, devenu plus meurtrier qu'en Asie. Cela a provoqué une réaction au bazooka de la BCE avec un plan d'aide de 750 milliards d'euros et un appel à la «solidarité financière» par le président français.

C'est l'Italie qui paie le plus lourd tribut sur le Vieux Continent en approchant le seuil des 3000 morts, alors que le «pic» de l'épidémie ne semble pas encore atteint. Une semaine après le début du confinement généralisé, la péninsule a enregistré mercredi 475 décès en 24 heures, le plus grave bilan quotidien dans un seul pays, dépassant même les données chinoises au plus fort de la maladie à Wuhan, son premier épicentre. À ce rythme, l'Italie (2978 morts au total) risque de dépasser dès jeudi la Chine (3245 morts) comme pays ayant dénombré le plus de décès.

Aucune contamination locale en Chine

La Chine n'a rapporté jeudi aucune nouvelle contamination d'origine locale, une première depuis le début de l'épidémie apparue en décembre dans ce pays. Les autorités sanitaires ont fait état de 34 cas importés supplémentaires. Le Portugal devrait annoncer jeudi des restrictions à la libre circulation, après avoir décrété l'état d'urgence la veille.

De son côté, le Royaume-Uni, où le seuil des 100 morts a été franchi, a ordonné la fermeture des écoles à compter de vendredi. Selon l'Unesco, plus de 850 millions de jeunes dans le monde, soit près de la moitié des élèves et étudiants, ont leur établissement scolaire fermé.

Qualifié d'«ennemi de l'humanité» par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le virus a déjà tué plus de 8700 personnes à travers le monde, et plus de 209'500 cas ont été recensés dans 150 pays et territoires.

Plans d'aide

La pandémie a fait plonger les Bourses à travers le monde, provoquant le déblocage de milliards d'aide économique. La Banque centrale européenne (BCE) a ainsi annoncé le déblocage d'une enveloppe de 750 milliards d'euros (794 milliards de francs) destinés à des rachats de dette publique et privée.

Le président français, Emmanuel Macron, a salué ces mesures et appelé les États de l'UE à des «interventions budgétaires». «À nous États européens d'être au rendez-vous par nos interventions budgétaires et une plus grande solidarité financière au sein de la zone euro», a-t-il ajouté, sans préciser via quel mécanisme.

Le président américain, Donald Trump, a promulgué un plan d'aide sociale de 100 milliards de dollars (96 milliards de francs) pour les travailleurs touchés par l'impact de l'épidémie, tandis que les négociations se poursuivaient pour un plan de relance autrement plus ambitieux. Il pourrait atteindre 1300 milliards de dollars (1259 milliards de francs). Cette pluie de milliards a eu un effet positif sur les marchés financiers: la Bourse de Tokyo a démarré jeudi sur les chapeaux de roue et les cours du pétrole ont bondi.

«Se préparer au pire»

Pour tenter de limiter la propagation du virus, les restrictions à la liberté de circulation se multiplient. Les Belges, après les Italiens ou les Français, ont à leur tour découvert la vie à la maison, avec des exceptions pour les courses indispensables ou l'activité physique.

L'Autriche suspend à partir de jeudi tous ses vols réguliers, et la France entame sa troisième journée de confinement, le centre de Paris, avec ses grands boulevards habituellement grouillants de vie, ayant désormais des allures de ville morte. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a appelé ses concitoyens à suivre les recommandations pour limiter ses déplacements, «indispensables pour sauver des vies».

Ailleurs dans le monde, les frontières d'Israël seront fermées, comme celle entre les États-Unis et le Canada, après bien d'autres. Le coronavirus a aussi fait un premier mort en Afrique subsaharienne, au Burkina Faso. L'Afrique doit «se réveiller» et se «préparer au pire», a prévenu le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

25 millions d'emplois menacés

Le monde économique est de plus en plus à l'arrêt. General Motors et Ford ont ainsi annoncé la suspension de leur production de voitures en Amérique du Nord. La pandémie menace jusqu'à 25 millions d'emplois à travers le monde, en l'absence de réponse coordonnée à l'échelle internationale, a averti l'Organisation internationale du Travail.

De nombreux événements culturels ont déjà été annulés. Dernier en date: le concours de l'Eurovision de la chanson, prévu en mai aux Pays-Bas. Mais aucune décision n'a encore été prise concernant les Jeux olympiques de Tokyo, rendez-vous sportif le plus attendu au monde, aux énormes enjeux financiers, prévu cet été. (ats/nxp)