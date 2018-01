L’Europe est en pleine forme, les États-Unis inquiètent

À Davos, les flocons n’en finissent pas de tomber. La station des Grisons est littéralement ensevelie sous deux bons mètres de neige fraîche, que camions et fraiseuses tendent désespérément d’évacuer. Mais les nouvelles sont bonnes et même encourageantes. Comme le sont les prévisions économiques pour les deux prochaines années. Le Fonds monétaire international (FMI), dirigé par Christine Lagarde, vient de réviser ses pronostics pour 2018 et 2019, en soulignant la robustesse de la conjoncture en Europe. Le Vieux-Continent, le monde du passé, comme le qualifiaient si souvent avec un brin de malice les commentateurs américains, est celui qui enregistre la croissance la plus robuste. Jamais, peut-être, les Européens ne se sont sentis si à l’aise dans les couloirs du Forum de l’économie mondiale (WEF). Car de tous les continents, c’est le seul qui est parvenu à limiter la hausse des inégalités, le talon d’Achille des économies du XXIe siècle. Et ce n’est pas un hasard si la directrice du FMI a insisté sur la nécessité de mieux redistribuer les richesses.

Soyons honnêtes. La croissance américaine demeure solide et pour tout dire surprenante. Elle devrait bénéficier des effets du programme fiscal du président Donald Trump. Mais attention, avertissent les experts du FMI: ces bénéfices auront un impact à très court terme. À plus long terme, les États-Unis risquent d’être rattrapés par leurs déficits publics et commerciaux qui ne cessent de se creuser. En clair, si le pays de Donald Trump ne redresse pas la barre, n’investit pas dans les infrastructures et l’éducation, son taux de croissance sera très inférieur à ce qu’il est aujourd’hui.

Tout le monde à Davos attend du président américain qu’il lève une incertitude majeure. Veut-il favoriser le libre-échange et le multilatéralisme ou entend-il se replier sur son marché intérieur dans une posture mercantiliste et souverainiste? Si son choix devait être le second, cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour ses partenaires commerciaux et les investissements dans le billet vert.

L’Europe, longtemps esseulée et parfois un peu honteuse en raison de ses dettes, peut compter sur de nouveaux alliés. On s’attend à ce que le premier ministre indien, Narendra Modi (qui s’exprimera aujourd’hui), reprenne à son compte l’appel de 2017 du président chinois Xi Jinping, plaidant pour une économie mondiale fondée sur le multilatéralisme et la coopération. Un discours qui sera aussi celui du président de la Confédération, Alain Berset. Il a pu s’entretenir hier avec Narendra Modi, l’homme avec qui tout le monde veut parler et si possible dîner en tête-à-tête, tant l’Inde impressionne par son potentiel. Et pour la première fois, les délégations américaines et britanniques seront sur la défensive alors qu’elles avaient pris l’habitude de faire la leçon aux autres.

À Davos, le théâtre n’a pas changé. Si les pièces qu’on y joue parlent encore et toujours de croissance et de richesses, la popularité des acteurs, elle, a changé de manière radicale.

(TDG)