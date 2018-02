Kynoa invite Balexert à une partie de baby-foot en «immersion»

Le premier Koliseum Soccer, un gros baby-foot fermé autour duquel quatre joueurs s’acharnent sur leurs poignées – visiocasque sur les yeux – est accessible, en avant-première, vendredi et samedi au Centre commercial de Balexert. L’idée est de pouvoir s’affronter à quatre, tout en s’immergeant à 360 degrés dans un stade bondé. Les joueurs décrochent des bonus au fil de la partie (quid d’un bouclier momentané devant les buts?) et pourront, par la suite, y jouer également au hockey ou au football américain.

«La machine sort de l’atelier, on doit l’installer cette nuit à Balexert», expliquait jeudi soir Pascal Montjovent, directeur artistique de Kynoa, la PME genevoise qui a conçu et assemblé ce baby-foot virtuel dans ses ateliers des Acacias. On retrouve à ses côtés une partie des équipes de l’aventure Kenzan, qui a mobilisé une trentaine de spécialistes sur des films d’animation et des expériences immersives. Ces spécialistes avaient notamment réalisé la visite d’un tombeau pharaonique avec Dreamscape, PME genevoise qui conçoit des espaces d’exploration virtuelle dans les centres commerciaux américains - façon jeux d’arcade.

«Avec Kynoa, nous repartons sur des bases totalement nouvelles et avons embauché une dizaine d’anciens de Kenzan», explique Pascal Montjovent. La présentation à Balexert fait figure de test grandeur nature. Ensuite, destination Dubaï. Le but est d’écouler une vingtaine de ces babys du futur au cours de cette année de Coupe du monde. Leur prix de 95 000 francs les destine à des centres commerciaux, des multiplexes ou des émirs.

Le Koliseum Soccer arrive après des mois de déprime dans le monde merveilleux de la réalité virtuelle. Il y a deux ans tous les oracles promettaient un visiocasque sous chaque sapin pour Noël. Raté. Trop cher, trop compliqué, l’euphorie est retombée. «Nos investisseurs font le pari que les arcades, hors domicile, permettront de démocratiser ces jeux immersifs et de faire le pont jusqu’à ce que la technologie se répande, d’ici à cinq ans», décrit Pascal Montjovent.

(TDG)