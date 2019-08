Jamais la récession n’a semblé si proche depuis 2008

L’horlogerie suisse se retrouve sous pression à Hongkong

Au moment où la crise à Hongkong s’envenime de jour en jour, les horlogers suisses doivent avoir quelques sueurs froides en se remémorant les répercussions survenues lors de la précédente crise. En 2014, la «révolution des parapluies» avait coûté cher à toute l’industrie du luxe. Naturellement les principales marques horlogères suisses n’avaient pas été épargnées. Les exportations à destination de Hongkong présentaient alors la plus sévère baisse en comparaison des autres régions du monde (également dans le rouge). Cinq ans plus tard, la situation des horlogers suisses sur l’île chinoise est redevenue tout aussi problématique. En juin, d’après les statistiques disponibles, les exportations de montres à destination de Hongkong ont chuté de 27% sur un an.



Pour juillet, la chute devrait se poursuivre, même si aucun chiffre ne l’atteste encore. «Nos contacts avec des acteurs locaux confirment que les affaires ne sont pas bonnes», relève Jean-Daniel Pasche. Le président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse tient toutefois à ajouter que la situation actuelle n’est pas comparable avec ce qui s’est passé quelques années plus tôt. «D’autres facteurs comme le franc fort avaient entraîné l’ensemble du marché dans le rouge. Or, à la fin du premier semestre 2019, l’évolution globale des exportations est restée légèrement positive»,

rappelle-t-il.



Pour la suite, c’est la grande incertitude. Surtout en cas de crise longue. «Plus elle se prolonge, plus elle se répercutera sur les horlogers suisses certes, mais aussi sur toute l’industrie du luxe», redoute René Weber, analyste chez Vontobel.

À l’inverse, Patrick Artus, chef économiste de la banque d’investissement française Natixis, estime que les grandes maisons suisses (Richemont, Swatch Group) ou françaises (LVMH et Kering) n’ont guère de souci à se faire. «Tout cela dépendra des réactions de l’Empire du Milieu dans cette affaire», termine Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier.

O.W./P.RK