Investisseurs: où sont les gendarmes?

Gestion de fortune, c’est jour de fête. Le Parlement suisse achève la loi fédérale sur les services financiers, un bateau a été mis à l’eau il y a bien vingt-cinq ans. Finalement, le gérant de fortune indépendant est considéré au même titre que les banques et les gérants de fonds. Les mêmes obligations valent désormais pour tout le monde et sont adaptées selon la qualité du client et de son patrimoine: obligation de formation professionnelle de base et permanente, transparence absolue, aussi sur les coûts et rémunérations indirectes, gestion du conflit d’intérêts, obligation de compte rendu, etc.

Un système de surveillance mixte également: l’autorisation accordée par la FINMA et la surveillance par des organisations privées accréditées par la FINMA. C’est le modèle typiquement suisse, calqué sur le modèle de la surveillance antiblanchiment, qui a fait ses preuves depuis plus de vingt ans. J’avais aussi applaudi, à Genève, lors de l’assemblée annuelle de l’Association suisse des gérants de fortune (ASG) pour remercier sa direction pour son engagement en faveur d’une solution adaptée au métier.

Ça n’a pas pu empêcher le perfectionnisme helvétique. La vague des normalisations va être complétée par les ordonnances fédérales d’exécution et celles de la FINMA sur les mécanismes de surveillance. Voilà pourquoi l’entrée en vigueur a été repoussée au début 2020 avec un délai d’adaptation de trois ans.

Les différends seront d’abord réglés par un système de médiation, histoire de contourner les frais de la justice civile, qui constituent trop souvent un obstacle insurmontable pour des personnes lésées qui ont déjà dû supporter des pertes importantes.

Le système devrait décrocher son passeport européen, cette loi fédérale introduit de facto en droit suisse les principes de la directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers (MIF, en anglais Markets in Financial Instruments Directive, MIFID).

La meilleure protection des investisseurs dans le meilleur des marchés? Sans doute. Sauf que… on a réglementé le seul métier qui était déjà bien autoréglementé. Les abus sont rarissimes. Bien loin des centaines d’abus qui déferlent sur les places financières suisses, causant des dommages de centaines de millions chaque année.

Il faut le dire, le genre de braconniers qui s’y infiltre n’est soumis à aucun contrôle. En Suisse, la police contre les cambrioleurs existe. Mais combien sont-ils les policiers spécialisés contre les braconniers financiers?

Alors, à quoi bon la «cage réglementaire» suisse, ce château légal fédéral, avec trois lois transversales et cinq lois verticales pour cinq métiers différents? Quels moyens pour repérer et neutraliser ces douzaines de braconniers, qui seront de plus en plus favorisés aussi par la cybernétique et la montée des cryptovaleurs?

Certes la loi prévoit des sanctions, quelques milliers de francs… Leur effet en termes de prévention individuelle peut être évalué à zéro. La justice pénale, elle, arrive trop tard. La justice civile, elle, est trop coûteuse. Il ne reste qu’un filtre efficace: celui de l’inscription des sociétés financières et fiduciaires au registre de commerce. (TDG)